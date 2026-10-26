साबुन को जल्दी गलने से कैसे बचाएं? घर की 2 चीजों से करें आसान जुगाड़
बाथरूम में रखा साबुन कुछ ही दिनों में गलकर खत्म हो जाता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर में मौजूद इन दो चीजों से साबुन की बर्बादी कम कर सकते हैं।
नहाने या हाथ धोने के बाद जब साबुन को साबुनदानी में रखते हैं, तो कई बार वह कुछ ही दिनों में नरम होकर गलने लगता है। साबुन के नीचे पानी जमा होता रहता है और धीरे-धीरे वह चिपचिपा होने लगता है। इससे साबुन जल्दी खत्म होता है और साबुनदानी को बार-बार साफ करने की परेशानी भी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हर बार महंगी साबुनदानी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास रखे दो हेयर बैंड या घर में मौजूद एक साफ स्पंज इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये आसान जुगाड़ कैसे काम करते हैं और साबुन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आखिर बाथरूम में जल्दी क्यों गलने लगता है साबुन?
साबुन जल्दी गलने की एक बड़ी वजह उसके नीचे पानी जमा होना है। नहाने के बाद जब गीला साबुन साबुनदानी में रखते हैं, तो उसका पानी नीचे जमा हो सकता है। ऐसे में साबुन का निचला हिस्सा लगातार गीला रहता है और धीरे-धीरे नरम होकर चिपचिपा होने लगता है।
बाथरूम में नमी ज्यादा होने पर भी साबुन को सूखने में समय लगता है। अगर साबुनदानी में पानी निकलने की जगह नहीं है, तो यह परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में साबुन को ऐसी जगह रखना जरूरी है, जहां उसका पानी आसानी से निकल सके और उसे हवा भी मिलती रहे।
1. दो हेयर बैंड से करें साबुन को गलने से बचाने का जुगाड़
इस तरीके के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है। बस दो बड़े रबर बैंड और एक साफ साबुनदानी चाहिए।
- कैसे करें इस्तेमाल?
सबसे पहले साबुनदानी को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। अब उसमें दो हेयर बैंड या रबर बैंड इस तरह लगाएं कि उनके ऊपर साबुन टिक सके। ध्यान रखें कि बैंड अपनी जगह पर अच्छी तरह टिके हों और साबुन आसानी से रखा जा सके। अब साबुन को सीधे साबुनदानी के नीचे रखने के बजाय बैंड के ऊपर रखें। इससे साबुन और साबुनदानी के बीच थोड़ी जगह बन जाएगी। साबुन से निकलने वाला पानी नीचे जमा हो सकेगा और साबुन का निचला हिस्सा लगातार पानी में नहीं रहेगा। हवा मिलने से साबुन को सूखने में भी मदद मिलेगी।
ध्यान रखें: हेयर बैंड से साबुन के गलने की परेशानी कम हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं है। साबुनदानी में जमा पानी को रोज खाली करें और बैंड को भी साफ करते रहें।
2. घर में रखे स्पंज से भी बचा सकते हैं साबुन
हेयर बैंड के अलावा आप साफ स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए नया या अच्छी तरह साफ किया हुआ स्पंज लें। अगर वह साबुनदानी से बड़ा है, तो उसे उसके आकार के हिसाब से काट लें। अब स्पंज को साबुनदानी में रखें और उसके ऊपर साबुन रख दें। स्पंज साबुन से निकलने वाला कुछ अतिरिक्त पानी सोख सकता है। इससे साबुन के नीचे पानी जमा होने की परेशानी कम हो सकती है।
हालांकि, स्पंज खुद भी गीला हो जाता है। इसलिए उसे रोज निचोड़कर सुखाना जरूरी है। अगर स्पंज लगातार गीला रहे या उसमें बदबू आने लगे, तो उसे साफ करें या बदल दें। गंदे स्पंज पर साबुन रखने से बचें।
साबुन को लंबे समय तक चलाने के लिए अपनाएं ये टिप्स
- साबुन को सूखी जगह रखें: नहाने के बाद साबुन को ऐसी जगह रखें, जहां पानी सीधे उस पर न गिरता रहे। इससे उसे सूखने का समय मिलेगा।
- पानी जमा न होने दें: साबुनदानी में पानी भर जाए, तो उसे खाली कर दें। पानी में रखा साबुन जल्दी नरम हो सकता है।
- गीले साबुन को बंद डिब्बे में न रखें: इस्तेमाल के तुरंत बाद गीले साबुन को बंद डिब्बे में रखने से बचें। पहले उसे सूखने दें, फिर जरूरत पड़ने पर डिब्बे में रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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