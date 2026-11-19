घर पर कैसे बनाएं केंचुआ खाद? किचन वेस्ट नहीं जाएगा बेकार, जानें आसान तरीका
घर पर केंचुआ खाद बनाना काफी आसान है। जानें किस तरह किचन वेस्ट, सूखे पत्तों और केंचुओं की मदद से पौधों के लिए अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं।
घर में केंचुआ खाद बनाना काफी आसान है। किचन से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके, सूखे पत्ते और थोड़ी मिट्टी की मदद से आप घर पर ही यह खाद तैयार कर सकते हैं। केंचुए गीले कचरे को धीरे-धीरे पोषक खाद में बदल देते हैं, जिसका इस्तेमाल गमलों और गार्डन में लगे पौधों के लिए कर सकते हैं। इससे एक तरफ घर के कचरे का सही इस्तेमाल होता है, तो दूसरी तरफ पौधों के लिए अच्छी खाद भी मिल जाती है। आइए जानते हैं केंचुआ खाद बनाने का आसान तरीका।
केंचुआ खाद बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
घर पर केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक या मिट्टी का बड़ा डिब्बा, सूखे पत्ते, नारियल का बुरादा, पुराना अखबार, थोड़ी मिट्टी और केंचुओं की जरूरत होगी। खाद बनाने के लिए खास तरह के लाल केंचुए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें नर्सरी या केंचुआ खाद बेचने वाली जगह से खरीद सकते हैं।
घर पर केंचुआ खाद बनाने का आसान तरीका
- सबसे पहले तैयार करें डिब्बा
एक बड़े डिब्बे या कंटेनर के निचले हिस्से और किनारों पर छोटे-छोटे छेद कर दें। इससे डिब्बे के अंदर हवा आती रहेगी और जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा। अब इसके तल में सूखे पत्ते, नारियल का बुरादा या छोटे टुकड़ों में कटा पुराना अखबार बिछा दें। इससे केंचुओं को रहने के लिए नरम जगह मिलेगी।
- बिछाएं मिट्टी और सूखा कचरा
अब इसके ऊपर थोड़ी पुरानी मिट्टी या तैयार खाद डालें। इसके बाद सब्जियों और फलों के छोटे-छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि कचरा बहुत गीला न हो। अगर उसमें ज्यादा पानी है, तो पहले उसे थोड़ी देर सूखने दें। ऊपर से सूखे पत्तों की एक परत भी डाल दें।
- डालें केंचुए
अब कंटेनर में लाल केंचुए डाल दें और ऊपर से सूखे पत्तों या अखबार की हल्की परत बिछा दें। केंचुए धीरे-धीरे गीले कचरे को खाकर उसे खाद में बदलने लगेंगे। डिब्बे को ढककर रखें, लेकिन उसमें हवा आने-जाने की जगह जरूर होनी चाहिए।
- समय-समय पर डालें किचन वेस्ट
हर कुछ दिनों में इसमें सब्जियों और फलों के छिलके, चाय की इस्तेमाल की हुई पत्ती और दूसरे सड़ने वाले पौधों के हिस्से डाल सकते हैं। कचरे को छोटे टुकड़ों में काटकर डालें, ताकि वह जल्दी गल सके।
- नमी का रखें ध्यान
केंचुओं को जिंदा रहने और काम करने के लिए नमी चाहिए। इसलिए खाद को हल्का नम रखें। इसे छूने पर मिट्टी में नमी महसूस होनी चाहिए, लेकिन पानी टपकना नहीं चाहिए।
किन चीजों को डालने से बचें?
केंचुआ खाद में हर तरह का कचरा नहीं डालना चाहिए। इसमें दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, तेल और पका हुआ मसालेदार खाना न डालें। इनसे बदबू आ सकती है और कीड़े भी लग सकते हैं। बहुत ज्यादा नींबू, संतरे के छिलके और प्याज-लहसुन का कचरा भी डालने से बचें। प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी चीजें तो बिल्कुल न डालें।
कितने दिन में तैयार हो जाती है केंचुआ खाद?
केंचुआ खाद तैयार होने में आमतौर पर दो से तीन महीने लग सकते हैं। हालांकि, इसमें लगने वाला समय मौसम, नमी, केंचुओं की संख्या और डाले गए कचरे पर निर्भर करता है। जब डिब्बे में मौजूद ज्यादातर कचरा गहरे भूरे या काले रंग की भुरभुरी खाद में बदल जाए और उसमें मिट्टी जैसी खुशबू आने लगे, तो समझें कि खाद तैयार है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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