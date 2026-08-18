सफेद कपड़ों के साथ अक्सर ये समस्या रहती है कि धोने के बाद भी इनका पीलापन नहीं जाता। कई बार दाग धब्बे भी लग जाते हैं और इनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। ऐसे में ये 6 स्मार्ट हैक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। आपका काफी काम आसान हो जाएगा।

सफेद कपड़े देखने में तो काफी क्लासी और सुंदर लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई उतनी ही मुश्किल होती है। इनपर लगे दाग-धब्बों का तो छोड़ ही दो, कुछ दिनों तक नॉर्मल वॉश के बाद ही इनमें अजीब सा पीलापन आ जाता है। यही वजह है कि व्हाइट कपड़े डेली वियर के लिए बहुत से लोग प्रिफर नहीं करते हैं। क्या आपके साथ भी यही होता है? अगर हां, तो सफेद कपड़े पहनना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ स्मार्ट हैक्स आपको जान लेने चाहिए। इनसे सफेद कपड़ों की चमक सालों तक बरकरार रहेगी। वहीं लगातार धोने के बाद इनपर जो अजीब सा पीलापन आ जाता है, वो भी नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं सफेद कपड़ों को नए जैसा चमकदार बनाए रखने के कुछ स्मार्ट हैक्स।

सफेद कपड़ों को दूध सा चमकदार रखेंगे ये 6 हैक हैक 1- अलग से धोएं सफेद कपड़े आपके जो भी सफेद कपड़े हैं, उन्हें हमेशा बाकी कपड़ों से अलग धोने की आदत बना लें। दरअसल कई बार दूसरे कपड़ों से हल्का सा भी रंग निकले, तो वो सफेद कपड़े पर आसानी से लग जाता है। ऐसे में धीरे-धीरे कर के कब कपड़ों पर पीलापन आ जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि सफेद रंग की चमक सालों तक बनी रहे, तो इन्हें अलग से धोना ही अच्छा ऑप्शन है।

हैक 2- दाग-धब्बे हटाने के लिए करें इन 2 चीजों का इस्तेमाल सफेद कपड़ों पर किसी भी चीज के दाग धब्बे बड़ी जल्दी लग जाते हैं। कई बार नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ करने पर भी ये पूरी तरह नहीं निकलते हैं। ऐसे में आप नींबू, नमक और बेकिंग सोडा का एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसे धब्बों वाली जगह पर अप्लाई कर दें, फिर सूखने के लिए छोड़ दें। वॉश करने के बाद जिद्दी से जिद्दी दाग भी काफी हद तक रिमूव हो जाएगा।

हैक 3- पीलापन हटाने के काम आएगा ये नुस्खा अगर सफेद कपड़ों पर पीलापन आ गया है, तो ये नुस्खा नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको पानी में 2-3 एस्पिरिन की गोली डालनी है, फिर इसमें सफेद कपड़ों को कुछ देर के लिए भिगोकर रख देना है। इसके बाद कपड़े को नॉर्मल वॉश करेंगे तो कपड़े का पीलापन काफी हद तक कम हो जाएगा।

हैक 4- सफेद चमक बढ़ाने के लिए करें ये काम लगातार वॉश के बाद सफेद कपड़ों की चमक कई बार गायब हो जाती है। इसके लिए कपड़े धोने के बाद आखिरी धुलाई वाले पानी में आधा कप सिरका डालकर कपड़े को भिगो दें। इससे सफेद कपड़ों की चमक काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है।

हैक 5- शर्ट के कॉलर का मैल ऐसे निकालें सफेद शर्ट के कॉलर बड़ी जल्दी गंदे होते हैं और धुलाई के बाद भी सही से साफ नहीं होते। इसके लिए कोई भी जेंटल शैंपू लें और उसे कॉलर पर अच्छी तरह लगा दें। मैल ज्यादा है तो कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से इसे थोड़ा सा रगड़ भी दें। इसके बाद शर्ट को वॉश करेंगे तो कॉलर पूरी तरह क्लीन हो जाएगा।