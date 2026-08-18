Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: सफेद कपड़े पीले पड़ जाते हैं? ये 6 स्मार्ट हैक्स रखेंगे उन्हें दूध सा चमकदार!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सफेद कपड़ों के साथ अक्सर ये समस्या रहती है कि धोने के बाद भी इनका पीलापन नहीं जाता। कई बार दाग धब्बे भी लग जाते हैं और इनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। ऐसे में ये 6 स्मार्ट हैक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। आपका काफी काम आसान हो जाएगा।

6 Hacks To Keep White Clothes Bright
सफेद कपड़ों को दूध सा चमकदार रखेंगे ये 6 हैक

सफेद कपड़े देखने में तो काफी क्लासी और सुंदर लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई उतनी ही मुश्किल होती है। इनपर लगे दाग-धब्बों का तो छोड़ ही दो, कुछ दिनों तक नॉर्मल वॉश के बाद ही इनमें अजीब सा पीलापन आ जाता है। यही वजह है कि व्हाइट कपड़े डेली वियर के लिए बहुत से लोग प्रिफर नहीं करते हैं। क्या आपके साथ भी यही होता है? अगर हां, तो सफेद कपड़े पहनना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ स्मार्ट हैक्स आपको जान लेने चाहिए। इनसे सफेद कपड़ों की चमक सालों तक बरकरार रहेगी। वहीं लगातार धोने के बाद इनपर जो अजीब सा पीलापन आ जाता है, वो भी नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं सफेद कपड़ों को नए जैसा चमकदार बनाए रखने के कुछ स्मार्ट हैक्स।

सफेद कपड़ों को दूध सा चमकदार रखेंगे ये 6 हैक

हैक 1- अलग से धोएं सफेद कपड़े

आपके जो भी सफेद कपड़े हैं, उन्हें हमेशा बाकी कपड़ों से अलग धोने की आदत बना लें। दरअसल कई बार दूसरे कपड़ों से हल्का सा भी रंग निकले, तो वो सफेद कपड़े पर आसानी से लग जाता है। ऐसे में धीरे-धीरे कर के कब कपड़ों पर पीलापन आ जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि सफेद रंग की चमक सालों तक बनी रहे, तो इन्हें अलग से धोना ही अच्छा ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें:लकड़ी पर लग गई है दीमक या फफूंदी? ये 2 चीजें मिलाकर छिड़क दें, मिलेगा छुटकारा!

हैक 2- दाग-धब्बे हटाने के लिए करें इन 2 चीजों का इस्तेमाल

सफेद कपड़ों पर किसी भी चीज के दाग धब्बे बड़ी जल्दी लग जाते हैं। कई बार नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ करने पर भी ये पूरी तरह नहीं निकलते हैं। ऐसे में आप नींबू, नमक और बेकिंग सोडा का एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसे धब्बों वाली जगह पर अप्लाई कर दें, फिर सूखने के लिए छोड़ दें। वॉश करने के बाद जिद्दी से जिद्दी दाग भी काफी हद तक रिमूव हो जाएगा।

हैक 3- पीलापन हटाने के काम आएगा ये नुस्खा

अगर सफेद कपड़ों पर पीलापन आ गया है, तो ये नुस्खा नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको पानी में 2-3 एस्पिरिन की गोली डालनी है, फिर इसमें सफेद कपड़ों को कुछ देर के लिए भिगोकर रख देना है। इसके बाद कपड़े को नॉर्मल वॉश करेंगे तो कपड़े का पीलापन काफी हद तक कम हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं? ये गलती ना करें! इन 6 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

हैक 4- सफेद चमक बढ़ाने के लिए करें ये काम

लगातार वॉश के बाद सफेद कपड़ों की चमक कई बार गायब हो जाती है। इसके लिए कपड़े धोने के बाद आखिरी धुलाई वाले पानी में आधा कप सिरका डालकर कपड़े को भिगो दें। इससे सफेद कपड़ों की चमक काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है।

हैक 5- शर्ट के कॉलर का मैल ऐसे निकालें

सफेद शर्ट के कॉलर बड़ी जल्दी गंदे होते हैं और धुलाई के बाद भी सही से साफ नहीं होते। इसके लिए कोई भी जेंटल शैंपू लें और उसे कॉलर पर अच्छी तरह लगा दें। मैल ज्यादा है तो कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से इसे थोड़ा सा रगड़ भी दें। इसके बाद शर्ट को वॉश करेंगे तो कॉलर पूरी तरह क्लीन हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:महंगे साड़ी-सूट कैसे प्रेस करें? धोबी ने बताई 4 टिप्स, बनी रहेगी कपड़ों की चमक!

हैक 6- दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ने पर ये काम करें

कई बार दूसरे रंगीन कपड़ों के साथ धुलने के बाद सफेद कपड़े पर रंग चढ़ जाता है, जो आसानी से साफ नहीं होता। इसके लिए नॉर्मल वॉश की जगह, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले पानी में कुछ देर के लिए सफेद कपड़े को डालें। दूसरा रंग आसानी से निकल जाएगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cleaning Tips kaam ki baat Kaam Ki Khabar
लाइफस्टाइल न्यूज़ , सेहत , रेसिपी , फैशन , ब्यूटी और फिटनेस से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।