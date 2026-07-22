बारिश के बाद गार्डन में दिखने लगे गिरगिट? इन्हें घर से दूर रखेंगे ये 3 आसान तरीके
बरसात के बाद घर के गार्डन में गिरगिट नजर आने लगते हैं। ये जहरीले नहीं होते लेकिन घर में घुस जाए तो खतरा रहता है। चलिए आपको बताते हैं गिरगिट को घर से दूर भगाने के 3 आसान तरीके।
बरसात का मौमस वैसे तो चाय के साथ पकौड़े खाने वाला होता है लेकिन इस सीजन में कीड़े-मकोड़े का आतंक भी खूब रहता है। मच्छर, मक्खी, पतंगा, गिरगिट, कॉकरोच, छिपकली जैसे जीव-जंतु घर के अंदर या बाहर मंडराने लगते हैं। इन कीड़ों से थोड़ा डर भी लगता है, खाने में गिर जाए तो खाना बेकार और किसी को काट लें तो बीमारी का डर। बारिश होने के बाद गार्डन एरिया में गिरगिट भी दिखाई देने लगते हैं। गिरगिट नमी और ठंडी जगह को खोजता है, जिससे उसे ठंडक मिलती रहे। अगर आपके घर के बाहर या गार्डन में गिरगिट दिखाई दे रहा है, तो उसे घर से दूर रखने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। वैसे तो लोग इन जीवों को भगाने के लिए पेस्ट कंट्रोल भी करवा लेते हैं लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है, तो कुछ घरेलू तरीकों को अजमाकर देखें। हम आपको सिर्फ 3 तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप गिरगिट को घर में घुसने से रोक सकते हैं।
क्या गिरगिट खतरनाक होता है?
गिरगिट वैसे तो इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं माने जाते हैं और न ही ये जहरीले होते हैं। गिरगिट खतरा देखकर फौरन रंग बदल लेता है और कभी ज्यादा डर की वजह से बचाव में इंसान को काट सकता है। गिरगिट के काटने से किसी की मौत नहीं होती लेकिन स्किन इंफेक्शन, जलन, दर्द हो सकता है। फिर भी गिरगिट को घर से दूर रखने में ही भलाई है।
इन 3 तरीकों से दूर रहेंगे गिरगिट
- प्याज-लहसुन को काटकर रखें
घर के बाहर के दरवाजों के कोनों पर प्याज-लहसुन छीलकर रख दें। इसकी तीखी महक गिरगिट बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं और दूर भागते हैं। अगर आप काटकर नहीं रखना चाहते हैं, तो इन दोनों को एक साथ पीसकर रस निकाल लें। इसे किसी स्प्रे बोतल में भरकर रखें। घर के दरवाजों पर इन्हें छिड़क दें।
- नींबू-सिरका का स्प्रे छिड़कें
1 नींबू को काटकर उसका रस निकाल लें और सफेद सिरके के साथ मिलाकर स्प्रे बोतल में भरकर रख दें। इस स्प्रे को घर के बाहर, दरवाजों के कोनों और खिड़कियों पर छिड़क दें। इसकी महक से गिरगिट अंदर नहीं घुसेंगे और दूर भागेंगे। साथ ही इसे छिड़कने से छिपकली और मेंढक भी दूर ही रहेंगे।
- लाल मिर्च का पाउडर करेगा मदद
गिरगिट को घर से दूर भगाने के लिए आप लाल मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ऐसे न रखें या छिड़कें, जिससे किसी को दिक्कत हो। आप 2 चम्मच लाल मिर्च पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में भरें। फिर इसे बाहर और गार्डन के कुछ हिस्सों में छिड़क दें। अगर लाल मिर्च न छिड़कना चाहते हों, तो काली मिर्च का पाउडर पानी में घोलकर स्प्रे तैयार करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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