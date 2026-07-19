घर बनाने के लिए ईंट-मौरंग खरीद रहे हैं? मिस्त्री के बताए 3 आसान तरीकों से करें सही पहचान

मकान बनाने के लिए ईंट, मौरंग की जरूरत हमेशा ही पड़ती है और घर की मजबूती के लिए अच्छी क्वालिटी की मौरंग-ईंट होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं सही क्वालिटी की ईंट और मौरंग चुनने के 3 आसान तरीके।

घर बनाने का सपना हर कोई देखता है और कई लोग अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और मौरंग भी खुद चुनते हैं और कुछ लोग सबकुछ ठेकेदार के हाथों में सौंप देते हैं। आजकल बाजार में हर तरह की धांधली चल रही है, ऐसे में ईंट, सीमेंट की खराब क्वालिटी भी मिलती है और अच्छी भी। घर की नींव रखने से पहले जरूरी है कि आप जान लें कि कैसी क्वालिटी की ईंट-मौरंग खरीदकर काम में लगाई जा रही है। आप खुद ठेकेदार के साथ जाएं और ईंट-मौरंग की क्वालिटी चेक करें। अगर आपको ईंट-मौरंग की सही क्वालिटी के बारे में जानकारी या पहचान नहीं है, तो घबराने की बात नहीं हैं। शाहाबाद के मिस्त्री इस्माइल का कहना है कि सही क्वालिटी की लाल ईंट और मौरंग चुनने के लिए आपको बस 3 चीजों पर गौर करना चाहिए।

ईंट कैसी चुनें मिस्त्री का कहना है कि लाल ईंट को लेकर लोगों को लगता है कि अगर ईंट ठोस और गहरे रंग की है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जबकि सही ईंट को परखने के कुछ और तरीके हैं, जो कम ही लोगों को पता है। चलिए बताते हैं सही क्वालिटी की ईंट चुनने के 3 तरीके क्या हैं।

फेंककर करें जांच ईंट की मजबूती को परखने का सबसे आसान तरीका है, उसे फेंककर चेक करें। ईंट को कुछ फीट दूर तक फेंककर देखें और अगर वह टूट जाती है, तो समझ लें उसकी क्वालिटी खराब है। अगर वह टूटेगी नहीं, तो उसकी मजबूत होने की गारंटी है।

पानी डालकर करें चेक लाल ईंट पर पानी डालकर भी आप उसकी क्वालिटी का पता कर सकते हैं। अच्छी तरह से पकी हुई लाल ईंट अपने वजन का 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। अगर ईंट बहुत ज्यादा पानी सोखती है, तो इसका मतलब है कि वह अंदर से खोखली या फिर कमजोर है। कमजोर ईंट भविष्य में घर में सीलन पैदा कर सकती है।

साइज पर भी करें गौर लाल ईंट को परखने का एक तरीका उसका साइज भी है। अगर ईंट टेढ़ी-मेढ़ी है या छोटी और बड़ी है, तो समझ लीजिए उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। अच्छी क्वालिटी वाली ईंट एक समान आकार में होती हैं और मजबूत भी होती हैं। इसलिए ईंट खरीदते समय साइज पर भी गौर करें।

मौरंग की पहचान करने के तरीके क्या हैं मौरंग एक प्रकार की खुरदरी, लाल या भूरे रंग की रेत (बजरी) होती है। इसे सीमेंट और पानी के साथ मिलाकर मजबूत मसाला बनाया जाता है और उसके बाद मकान का प्लास्टर किया जाता है। चलिए बताते हैं मौरंग चुनने के तरीके क्या हैं।

रंग और दाने देखें अच्छी मौरंग के दाने साफ, समान आकार के और मिट्टी से मुक्त होते हैं। मौरंग में धूल, काली मिट्टी या जैविक कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही मौरंग का कलर लाल या भूरा होता है।

हाथ में रगड़कर जांचें थोड़ी मौरंग हथेली पर लेकर रगड़ें। अगर हाथ पर ज्यादा मिट्टी या धूल चिपक जाए, तो उसमें सिल्ट (मिट्टी) की मात्रा अधिक हो सकती है। ऐसी मौरंग से घर बनाने पर दीवारें कमजोर बनेंगी।