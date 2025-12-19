पश्मीना खरीद रहे तो ना खाएं धोखा! जान लें ओरिजनल पश्मीना की पहचान

संक्षेप: How To Identify Original Pashmina: मार्केट में पश्मीना बोलकर कई बार शॉल बेची जाती है। लेकिन ओरिजनल पश्मीना की पहचान बिल्कुल अलग होती है और ये बेहद दुर्लभ चीज है। जिसे खास तरह के मेथड से बनाया जाता है। तो आप भी जान लें क्या है ओरिजनल पश्मीना की पहचान।

सर्दियों में क्लासी दिखना है तो कुछ विंटर फैब्रिक टाइमलेस होते हैं। जिन्हें पहनकर आप रॉयल और एलिगेंट दिखती हैं। पश्मीना इसी लिस्ट में शामिल है। पश्मीना को दुनिया के सबसे कीमती कपड़ों में गिना जाता है। जिनकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। बेहद गर्म, मुलायम और पतले होने की वजह से पश्मीना को रॉयल विंटर वियर की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन कई बार लोग पश्मीना खरीदने के मामले में धोखा खा जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है और आपका कीमती पैसा बर्बाद हो चुका है। तो पश्मीना से जुड़ी ये खास बात और ओरिजनल पश्मीना पहचानने का तरीका जरूर जान लें।

बर्न टेस्ट से नहीं पता चलता पश्मीना पश्मीना को पहचानने के लिए बर्न टेस्ट बताना कॉमन है। लेकिन इससे ओरिजनल पश्मीना की पहचान नहीं होती क्योंकि सारे ओरिजनल वुल जलने पर एक जैसी गंध देते हैं। इसलिए बर्न टेस्ट से पश्मीना को नहीं पहचाना जा सकता।

ओरिजनल पश्मीना पहचानने का एकमात्र तरीका हीट टेस्ट पश्मीना असली है या नकली ये पहचानने का एकमात्र तरीका हीट टेस्ट है। ओरिजनल पश्मीना बेहद गर्म और हल्के होते हैं। एक स्टोल का वजन मात्र 200 ग्राम या उसके आसपास ही होता है। क्लैप ट्रैप नाम के यूट्यूब चैनल पर बताया गया है कि ओरिजनल पश्मीना को टेस्ट करने के लिए केवल हाथ पर लपेट लिया जाए तो ये बेहद गर्मी देगा। इतना कि जिस हाथ पर लपेटा जाए वहां पसीना कुछ ही मिनट में हो जाएगा। तो असली पश्मीना पहचानने का ये एक मात्र तरीका होता है।

वेट टेस्ट इसके अलावा ओरिजनल पश्मीना बेहद हल्के और पतले होते हैं। साथ ही सॉफ्टनेस भी बहुत ज्यादा होती है। इनका वजन मात्र कुछ सौ ग्राम के करीब ही होता है।