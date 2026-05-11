काम की बात: हर चमकती चीज सोना नहीं होती! असली सोने को पहचानने के लिए आजमाकर देखें ये 2 तरीके, कभी नहीं खाएंगे धोखा
सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और यही कारण है कि अब इसमें भी मिलावट होने लगी है। असली सोने के नाम पर पीतल और तांबे पर पॉलिश कर बेचा जा रहा है। कहीं आप ठगी का शिकार ना हो जाए, इसलिए आज हम आपको असली सोने की पहचान करने के 2 तरीके बताने जा रहे हैं।
Gold Buying Tips: सोना हर कोई खरीदता है और इसे एक एसेट (लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट) माना जाता है। महिलाएं हर खास मौके या त्योहर पर सोने की अंगूठी, माला, झुमकी खरीद लेती हैं। आजकल सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में सोना मिलावटी भी हो सकता है। अगर आप सोने की सही जांच-परख नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आप ठगी का शिकार हो जाए। सुनार अपना फायदा देखकर आपको पीतल पर सोने की पॉलिश चढ़ाकर भी बेच सकता है और आप उसे सोना समझकर पहनती रहेंगी।
नकली सोना कैसा होता है
नकली सोना वह होता है जिसमें असली सोने की मात्रा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। कई बार पीतल, तांबा या दूसरे धातुओं पर सोने की परत चढ़ाकर उसे असली सोने की तरह बेचा जाता है। देखने में यह चमकदार और आकर्षक लगता है, लेकिन समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। आप असली-नकली सोने के धोखे में न फंसे, इसके लिए हम आपको 2 तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप असली सोने की पहचान आसानी से कर सकती हैं।
क्या है 2 आसान तरीके
- पहला तरीका- असली और नकली सोने की पहचान करने के लिए चुंबक वाला तरीका काफी आसान और असरदार माना जाता है। आप सोने के गहने को किसी मजबूत चुंबक के पास ले जाकर देखें। अगर गहना असली सोने का होगा, तो वह चुंबक की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध सोना चुंबकीय धातु नहीं होता। वहीं अगर गहना नकली है या उसमें लोहा, पीतल जैसी दूसरी धातुएं मिली हुई हैं, तो वह तुरंत चुंबक से चिपक सकता है। हालांकि केवल इसी टेस्ट के आधार पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआती पहचान के लिए यह तरीका मददगार साबित होता है।
- दूसरा तरीका- नकली सोने को 1 गिलास पानी में डालें और थोड़ी देर इंतजार करें। अगर पानी में रंग घुलता दिखे, तो समझ लीजिए ये नकली है। इसके अलावा टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें और सफेद कपड़े पर सोने की अंगूठी या जो भी जूलरी हो रगड़ें। रगड़ने पर काली पॉलिश कपड़े पर आने लगे, तो आपको सोना नकली है। असली सोने का रंग पानी में नहीं घुलता है और ना ही कपड़े पर निकलता है।
क्या चेक करें
इसके अलावा हमेशा सोना खरीदते समय उस पर बने हॉलमार्क को ध्यान से जांचना भी बेहद जरूरी है। असली सोने के गहनों पर बीआईएस (BIS) हॉलमार्क, कैरेट की जानकारी और एक यूनिक नंबर दर्ज होता है, जो उसकी शुद्धता की पहचान माना जाता है। उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने पर 916 नंबर लिखा होता है। वहीं नकली सोने पर या तो कोई हॉलमार्क नहीं मिलता या फिर गलत, अधूरा और अजीब नंबर लिखा होता है। इसलिए सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें और विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदारी करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।