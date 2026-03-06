बालकनी में भी उग जाएंगे लाल-लाल टमाटर, ये गार्डनिंग टिप्स आएंगे काम
How to grow tomatoes at home: घर की बालकनी या छत पर पौधे लगाना चाह रहे या फिर किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहती हैं तो जानें कैसे बहुत आसानी से टमाटर का पौधा लगाकर फल पा सकती हैं। स्टेप बाई स्टेप तरीके से सीखें।
गार्डनिंग करना पसंद है तो अपने घर की छत या बालकनी पर गमले रखकर उसमे पौधे उगा सकते हैं। फूल वाले पौधे तो सभी लगा लेते हैं लेकिन आप सब्जियों के पौधे लगाएं। जिसमे उके फल देखकर ना केवल आपका मन खुश होगा बल्कि हर दिन आपको ताजी सब्जी भी खाने को मिलेगी। जैसे टमाटर का पौधा, इसे बालकनी में लगाना और टमाटर उगाना बहुत आसान है। तो अगर आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहती हैं तो बालकनी या छत पर गमलों में टमाटर के पौधे लगाएं। स्टेप बाई स्टेप गाइड की मदद से सीखें कैसे उगाएं टमाटर का पौधा।
घर की बालकनी में टमाटर का पौधा उगाने के लिए स्टेप बाई स्टेप गाइड
सबसे पहले अपनी जगह के हिसाब से चुनें कि आपको बारह मासी वाला टमाटर का पौधा चाहिए या फिर एक सीजन में लगकर खत्म हो जाने वाला पौधा। अगर आप कम जगह में पौधे लगा रही हैं तो एक सीजन वाला पौधा ही लगाएं क्योंकि बारहमासी वाला पौधा ज्यादा जगह और सपोर्ट चाहता है।
छोटे-छोटे चेरी टोमैटो आसानी से लग जाते हैं और इन्हें उगाना आसान होता है। बड़े साइज वाले टमाटर उगाने के लिए ज्यादा बड़े साइज के गमले और सपोर्ट की जरूरत होगी।
किसी अच्छी नर्सरी से ही पौधे लेकर आएं। जहां के पौधों की क्वालिटी अच्छी हो।
गमले में मिट्टी तैयार करें जिसमे पहले से खाद वगैरह पड़ी हो। साथ ही पानी निकलने की जगह हो।
टमाटर के बीज को किसी ट्रे या छोटे पॉट में मिट्टी में डालकर ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट धूप ना आती हो। जिससे कि बीज एक से दो हफ्ते में पौधा बन सके। दो से तीन पत्तियों वाले छोटे पौधे दिखें तो इन्हें गमलों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
पौधे को पानी लगातार दें। हेल्दी प्लांट्स के लिए पानी जरूरी है। मिट्टी हमेशा समान मात्रा में गीली हो लेकिन ध्यान रहे कि पानी मिट्टी में जमा ना हो। जल्दी सुबह पानी डालें जिससे कि पौधों में फंगल डिसीज ना पैदा हो। टमाटर के पौधे को मरने नहीं देना चाहते हैं तो मिट्टी को गीला रखना जरूरी है। इसके लिए आप ड्रिप लगाकर गीला बनाए रख सकते हैं। ध्यान रहे कि पौधे की पत्तियां गीली ना हों।
गार्डनिंग में फर्टिलाइजर का ध्यान रखना जरूरी होता है। टमाटर को रेगुलर बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइजर दें। चाय की पत्ती को कम्पोज करके डालें या फिर गाय के गोबर का सॉल्यूशन बनाकर उसे मिट्टी में डालें। जब टमाटर उगने का सीजन आए तो दो से तीन हफ्ते में फर्टिलाइजर डालते रहें।
कीड़ों से पौधे को बचाकर रखना जरूरी है। इसके लिए पौधे में नेचुरल रेमेडी नीम के तेल को स्प्रे करें। जिससे लेडीबग्स, फंगल डिसीज, कैटरपिलर और व्हाइटफ्लाईज से टमाटर दूर रहे।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।