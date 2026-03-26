घर की बगिया में खिलाएं सूरजमुखी, हर दिन लगेगा फ्रेश और एनर्जेटिक
सूरजमुखी ना सिर्फ देखने में सुंदर होता है, बल्कि यह आपके घर या गार्डन को भी खूबसूरत बनाता है। इसे उगाना आसान है और यह जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए नए गार्डनर्स के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प है।
अगर आप अपने घर या बालकनी को रंग-बिरंगे फूलों से सजाना चाहते हैं, तो सूरजमुखी उगाना एक बेहतरीन और आसान विकल्प है। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो कम मेहनत में जल्दी बढ़ता है और बड़े, खूबसूरत फूल देता है। इसे बीज से उगाना भी बहुत सरल है, इसलिए नए गार्डनिंग करने वालों के लिए यह परफेक्ट पौधा माना जाता है।
सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर यह पौधा तेजी से बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में खिल उठता है। खास बात यह है कि सूरजमुखी ना सिर्फ आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि मधुमक्खियों को आकर्षित करके पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। थोड़ी सी देखभाल से आप घर पर ही शानदार सूरजमुखी के फूल उगा सकते हैं।
बीज से सूरजमुखी उगाने का आसान तरीका
1. सही मिट्टी तैयार करें: सूरजमुखी के बीज बोने के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी जरूरी होती है। आप कोकोपीट और वर्मी-कम्पोस्ट का मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साधारण मिट्टी ले रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह ज्यादा सख्त ना हो।
2. बीज बोना: बीज को मिट्टी में हल्का दबाकर बो दें। ज्यादा गहराई में ना डालें। बीजों के बीच थोड़ा गैप रखें ताकि पौधे को बढ़ने की जगह मिल सके।
3. पानी देना: बीज बोने के बाद दिन में दो बार हल्का पानी दें। मिट्टी को हमेशा नम रखें, लेकिन बहुत ज्यादा पानी ना डालें, वरना बीज सड़ सकते हैं।
4. छांव में रखें: बीज बोने के बाद गमले को सीधी धूप में ना रखें। इसे छांव में रखें ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें।
5. पौधों को ट्रांसफर करें: जब पौधे लगभग 1 हफ्ते के हो जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने के बाद 2–3 दिन तक छांव में रखें, ताकि पौधे नई जगह पर एडजस्ट हो सकें।
6. धूप में रखें: जैसे-जैसे पौधे बड़े होते हैं, उन्हें धूप में रखें। सूरजमुखी को अच्छी ग्रोथ के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है।
7. पिंचिंग करें: पौधे के ऊपर वाले हिस्से (हेड) को हल्का काट दें। इससे पौधे में ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और ज्यादा फूल आते हैं।
8. फूलों का आनंद लें: कुछ समय बाद आपके पौधे में खूबसूरत सूरजमुखी के फूल खिलने लगेंगे, जो आपके गार्डन को और सुंदर बना देंगे।
9. बीज तैयार करें: कुछ फूलों को पौधे पर ही छोड़ दें। ये मधुमक्खियों को आकर्षित करेंगे और सूखने के बाद इनमें से नए बीज निकलेंगे, जिन्हें आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
पौधे को ज्यादा पानी ना दें, मिट्टी को हल्का रखें और पर्याप्त धूप मिलने दें। थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप घर पर ही सुंदर फूल उगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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