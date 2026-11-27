मनी प्लांट की एक बेल से भर जाएगा पूरा गमला, माली ने बताया आसान तरीका
Grow Money Plant at Home: घर में लगे एक मनी प्लांट से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको नर्सरी से बार-बार नया पौधा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बस बेल की कटिंग से पौधे तैयार करना सीख लें।
घर में मनी प्लांट लगाना तो आसान है, लेकिन कई बार इसकी बेल महीनों तक वैसी ही रहती है। न नई पत्तियां आती हैं और न ही पौधा घना होता है। ऐसे में लोग नया मनी प्लांट खरीदकर ले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में लगे एक पुराने मनी प्लांट से ही कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं? इसके लिए आपको पूरी बेल लगाने की जरूरत नहीं है। बस उसकी छोटी-छोटी कटिंग लेकर गमले में लगा दें। माली ने पौधे तैयार करने का एक आसान तरीका बताया है, जिसे आप घर पर भी आजमा सकते हैं।
- मनी प्लांट की अच्छी और हरी बेल चुनें
नया मनी प्लांट तैयार करने के लिए सबसे पहले पुराने पौधे की एक अच्छी और हरी बेल चुनें। ध्यान रखें कि बेल पर कम से कम तीन से चार नोड्स जरूर हों। नोड्स बेल के वे हिस्से होते हैं, जहां से पत्तियां निकलती हैं और छोटी-छोटी जड़ें भी दिखाई दे सकती हैं। यही वह जगह है, जहां से नई जड़ें और पत्तियां निकलती हैं। अब साफ कैंची की मदद से इस बेल को पुराने पौधे से अलग कर लें।
- बेल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें
अब पूरी बेल को एक साथ गमले में लगाने के बजाय उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। हर टुकड़े में कम से कम एक या दो नोड्स होने चाहिए। कटिंग करते समय ध्यान रखें कि नोड्स को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि नई जड़ें इन्हीं से निकलती हैं।
- गमले में पहले डालें सूखे पत्ते
अब एक छोटा गमला लें। ध्यान रखें कि उसके नीचे पानी बाहर निकलने के लिए छेद जरूर हों। माली के बताए तरीके में सबसे पहले गमले के नीचे सूखे पत्ते डालें। इसके ऊपर मिट्टी भरें। मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी ढीली होनी चाहिए, ताकि जड़ों को बढ़ने में आसानी हो। गमले में सही ड्रेनेज के लिए नीचे छेद होना जरूरी है।
- मिट्टी पर फैलाकर लगाएं सभी कटिंग
गमले में मिट्टी भरते समय ऊपर थोड़ी जगह खाली छोड़ दें। अब तैयार की गई सभी कटिंग को मिट्टी की सतह पर फैला दें। कोशिश करें कि हर कटिंग का नोड मिट्टी के संपर्क में रहे। इसके बाद ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डालकर कटिंग को ढक दें। हाथों से मिट्टी को हल्का दबाएं, ताकि बेल के टुकड़े अपनी जगह पर टिके रहें। मिट्टी को बहुत ज्यादा दबाने से बचें।
- पानी और रोशनी का रखें ध्यान
कटिंग लगाने के बाद स्प्रे बोतल या हल्की धार से पानी दें। ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन गमले में पानी जमा न हो। गमले को ऐसी जगह रखें, जहां अच्छी रोशनी आती हो, लेकिन सीधी तेज धूप न पड़ती हो।
कितने दिन में तैयार होगा नया मनी प्लांट?
कुछ समय बाद कटिंग के नोड्स से नई जड़ें और पत्तियां निकलने लगेंगी। जब कटिंग अच्छी तरह जड़ पकड़ ले और नई ग्रोथ दिखने लगे, तो आप पौधे की सामान्य तरीके से देखभाल कर सकते हैं। अच्छी रोशनी, सही पानी और ढीली मिट्टी मिलने पर इसकी बेल धीरे-धीरे लंबी होने लगेगी। हालांकि, नई पत्तियां आने में कितना समय लगेगा, यह मौसम, तापमान और कटिंग की सेहत पर भी निर्भर करता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें और पौधे को बढ़ने का समय दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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