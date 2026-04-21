घर पर ऐसे उगाएं सहजन (मोरिंगा) का पौधा, आसान स्टेप्स में तैयार होगा हेल्दी प्लांट
मोरिंगा यानी सहजन का पौधा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियां, फलियां और बीज सभी पोषण से भरपूर होते हैं। जानें घर पर इसे उगाने का आसान तरीका जिससे आप ताजी और हेल्दी पत्तियां पा सकें।
आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए अपने घर में ही पौधे उगाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मोरिंगा यानी सहजन का पौधा एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह पोषण से भरपूर होता है और इसकी पत्तियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। बाजार से इसे खरीदने के बजाय अगर आप इसे घर पर उगाएं, तो आपको ताजी और केमिकल-फ्री पत्तियां मिल सकती हैं।
अच्छी बात यह है कि मोरिंगा का पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता और इसे आसानी से गमले या जमीन दोनों में उगाया जा सकता है। सही मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखकर आप कुछ ही समय में इस पौधे को अच्छी तरह बढ़ता हुआ देख सकते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं।
घर पर मोरिंगा कैसे उगाएं?
- सही बीज या कटिंग चुनें: आप मोरिंगा को बीज या पौधे की कटिंग से उगा सकते हैं। अच्छे और ताजे बीज चुनना बहुत जरूरी है, ताकि पौधा जल्दी और सही तरीके से बढ़े।
- सही मिट्टी तैयार करें: मोरिंगा के लिए हल्की और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आप गार्डन सॉयल, रेत और कंपोस्ट को मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। पानी जमा होने वाली मिट्टी से बचें।
- गमला या जगह का चयन करें: अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं, तो बड़ा गमला चुनें क्योंकि यह पौधा जल्दी बढ़ता है। अगर आपके पास जगह है, तो इसे सीधे जमीन में भी लगा सकते हैं।
- बीज बोने का तरीका: मिट्टी में 1–2 इंच गहराई पर बीज डालें और हल्का पानी दें। बीज को ज्यादा गहराई में ना दबाएं, वरना अंकुरण में दिक्कत हो सकती है।
- पानी देने का सही तरीका: मोरिंगा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। हफ्ते में 2–3 बार पानी देना काफी होता है। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना हो।
- धूप का ध्यान रखें: मोरिंगा के पौधे को अच्छी धूप चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज 6–7 घंटे की सीधी धूप मिल सके। इससे पौधा तेजी से बढ़ता है।
- देखभाल और कटाई: जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसकी हल्की छंटाई (pruning) करें। इससे नई शाखाएं निकलती हैं और पौधा घना बनता है।
कितने दिनों में बढ़ता है पौधा?
मोरिंगा का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। सही देखभाल करने पर 7–10 दिनों में अंकुर निकल आते हैं और कुछ महीनों में यह काफी बड़ा हो जाता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- ज्यादा पानी ना दें
- ठंडी जगह से बचाएं
- समय-समय पर मिट्टी को ढीला करें
- कीड़ों से बचाव के लिए नीम का स्प्रे कर सकते हैं
Go Green! मोरिंगा का पौधा घर पर उगाना आसान और फायदेमंद है। थोड़ी देखभाल और सही तरीके से आप अपने घर में ही यह हेल्दी पौधा उगा सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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