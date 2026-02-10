Hindustan Hindi News
गमले में कैसे उगाएं तेज पत्ता? यहां जान लें स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका, महीने भर में निकल आएंगे पत्ते

संक्षेप:

तेज पत्ता सब्जी का स्वाद बढ़ाता है और ये सेहत का भी खजाना माना जाता है। बाजार का तेज पत्ता खाने के बजाय आप घर पर गमले में इसे उगा सकते हैं। चलिए बताते हैं गमले में तेज पत्ता उगाने का पूरा प्रॉसेस क्या है। 

Feb 10, 2026 05:45 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
खाने का जायका बढ़ाने में तेज पत्ता काफी मदद करता है। 1-2 तेज पत्ता अगर सब्जी में डाल दिया जाए, तो इसकी खुशबू से पूरी सब्जी महक उठती है। तेज पत्ता सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होता है। तेज पत्ता में यूजेनॉल, लिनालूल और सिनेोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन A, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तेजपत्ता सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी खजाना माना जाता है। तेजपत्ता बाजार का तो हम सभी खाते हैं लेकिन क्या आप अपने घर पर लगा तेजपत्ता का स्वाद चखना चाहेंगे। तेजपत्ता का पौधा होता है, जिसमें से पत्तियों को तोड़कर सुखाकर फिर बेचा जाता है। आप इसे गमले में आसानी से उगा सकते हैं। चलिए गमले में इसे लगाने का पूरा प्रॉसेस बताते हैं।

कैसे लगाएं पौधा

- तेजपत्ता का पौधा लंबा होता है, इसलिए गमला थोड़ा बड़ा चुनें। इसमें अच्छी मिट्टी भरें और गोबर-चायपत्ती मिक्स करके डालें। इससे मिट्टी को पोषण मिलेगा और खाद्य बन जाएगी। गमले में पानी निकासी के लिए नीचे की ओर छोटा सा छेद बनाएं। मिट्टी को इसमें अच्छे से भर दें और हाथों से दबाएं।

- फिर तेजपत्ता के पौधे की कटिंग या फिर बीज लाकर मिट्टी में डालना होगा। मिट्टी में 4-5 इंच गड्ढा करें और इसमें कटिंग या बीज को डालकर दबाएं। जरा सा पानी डालकर कटिंग-बीज को अच्छे से सेट करें। पौधे की कटिंग से तेजपत्ता जल्दी निकल आएगा और ये आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी।

- पौधे को लगाने के बाद 2 दिन तक पानी बिल्कुल न डालें। जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी नजर आए, तभी इसमें पानी डालें। ज्यादा पानी देने से पौधे की मिट्टी और इसकी जड़े सड़ जाएगी। इस गमले को रोजाना 5-6 घंटे की धूप दिखाना भी जरूरी है, वरना पौधा मुरझा जाएगा।

-15 दिन में एक बार गोबर, चाय पत्ती या जैविक खाद्य जैसे फल-सब्जियों के छिलके इसमें डाल दें। इससे मिट्टी पोषण से भरपूर रहेगी और पौधा जल्दी निकलेगा। कीड़ों से बचाने के लिए मिट्टी में नीम के तेल का छिड़काव करें। इससे पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे।

- महीने भर में पौधे में छोटी पत्तियां निकलने लगेंगी और ये धीरे-धीरे बढ़ेंगी। फिर आप इन्हें तोड़कर धूप में सुखाएं। बाजार जैसा तेजपत्ता तैयार हो जाएगा। बिना सुखाए भी तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू सब्जी का स्वाद बढ़ा देगी।

life mantra

