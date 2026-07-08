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घर में ऐसे उगाएं जामुन का पेड़, सही देखभाल से सालों तक मिलेगा मीठा फल

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Jamun Growing Tips at Home: जामुन का पेड़ एक बार लग जाए, तो कई सालों तक फल और घनी छाया देता है। लेकिन इसके लिए शुरुआत में सही देखभाल जरूरी होती है। जानें इसे लगाने से लेकर हेल्दी रखने तक के आसान तरीके।

घर में ऐसे उगाएं जामुन का पेड़, सही देखभाल से सालों तक मिलेगा मीठा फल

मीठे और हल्के कसैले स्वाद वाला जामुन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियां भी इसे खास बनाती हैं। यही वजह है कि कई लोग अपने घर या बगीचे में जामुन का पेड़ लगाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो जामुन का पौधा घर में भी आसानी से लगाया जा सकता है।

शुरुआत में थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन एक बार पेड़ मजबूत हो जाए, तो यह कई सालों तक फल देता है। अगर आप भी अपने घर में हरियाली बढ़ाने के साथ एक फलदार पेड़ लगाना चाहते हैं, तो जानिए जामुन का पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आसान तरीका।

जामुन का पौधा कैसे लगाएं?

आप जामुन का पौधा दो तरीकों से लगा सकते हैं।

  1. नर्सरी से तैयार पौधा खरीदकर।
  2. जामुन के बीज से नया पौधा तैयार करके।

अगर जल्दी फल चाहिए, तो नर्सरी का पौधा लगाना बेहतर है।

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  • गमले में उगाया जा सकता है? शुरुआत में जामुन का पौधा बड़े गमले में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे पौधा बड़ा होगा, उसे जमीन में लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जगह कम है, तो बहुत बड़ा ड्रम या कंटेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • कैसी मिट्टी होनी चाहिए? जामुन का पौधा ऐसी मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है, जहां पानी जमा ना हो। बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे जड़ों की ग्रोथ बेहतर होती है।
  • धूप कितनी जरूरी है? जामुन के पेड़ को अच्छी धूप चाहिए होती है। रोज कम से कम छह से आठ घंटे धूप मिलने पर पौधा तेजी से बढ़ता है।
  • पानी कब दें? नया पौधा लगाने के बाद नियमित पानी दें। मिट्टी पूरी तरह सूखने ना दें। जब पौधा बड़ा हो जाए, तो जरूरत के अनुसार ही पानी दें। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है।

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  • खाद कब डालें? हर दो से तीन महीने में गोबर की सड़ी हुई खाद या जैविक खाद डालें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फल आने में मदद मिलती है।
  • छंटाई भी है जरूरी! सूखी और कमजोर टहनियों को समय-समय पर काटते रहें। इससे नई शाखाएं निकलती हैं और पेड़ हेल्दी रहता है।
  • फल आने में कितना समय लगता है? अगर पौधा बीज से लगाया गया है, तो फल आने में कई साल लग सकते हैं। नर्सरी से लाए गए अच्छे पौधे में आमतौर पर तीन से पांच साल के अंदर फल आने लगते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

पानी जमा ना होने दें।

पौधे को भरपूर धूप मिले।

समय-समय पर खाद डालें।

कीड़े या बीमारी दिखे, तो तुरंत इलाज करें।

पौधे के आसपास खरपतवार साफ करते रहें।

Shubhangi Gupta

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