घर की दीवारों पर लग गए हैं जाले, मकड़ी से छुटकारा पाने के आसान हैक्स

संक्षेप: मकड़ी और उनके जाले से घर की दीवारें गंदी दिखने लगी है, तो आप इन्हें भगाने के कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 10:15 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
मकड़ी घरों में घुस जाती है, तो दीवारों पर जगह-जगह जाले बना लेती हैं। वैसे तो मकड़ी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है लेकिन जालों की वजह से दीवार का शो खराब हो जाता है। साथ ही सफाई करते समय जाले हटाने का काम भी बढ़ जाता है। मकड़ी का डर बस इतना रहता है कि ये किसी के कान में ना घुस जाये। मकड़ी के काटने पर भी दाने हो जाते हैं। अगर आपके घर भी मकड़ी और जाले का कहर है, तो इसे हटाने के लिए आप कुछ आसान लेकिन असरदार हैक्स अपना सकते हैं। इससे मकड़ी भी दूर हो जाएगी और जाले का झंझट भी खत्म।

आसान घरेलू नुस्खे

सिरका

सिरके की महक खट्टी होती है और इसका एसिडिक नेचर कीड़े-मकोड़े को दूर भगाती है। सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें। मकड़ी या जाले वाली जगह पर इसे छिड़क दें। इससे मकड़ी भाग जाएंगी।

पुदीने का तेल

पुदीने की पत्तियों की महक भी कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पुदीने का तेल आप मकड़ी को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को मकड़ी वाली जगहों पर छिड़क दें। अगर तेल न हो तो पत्तियां रखें।

नींबू का छिलका

नींबू का छिलका खट्टा होता है। इसकी महक से भी मकड़ी या कीड़े भाग जाते हैं। नींबू का छिलका धूप में सुखा लें। फिर इसका पाउडर बनाएं। इसका पाउडर आप पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे मकड़ी भागेंगी।

नीम का तेल

मकड़ी से छुटकारा पाने के लिए आप नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नीम के तेल की महक से मकड़ी घर छोड़ देगी। नीम के तेल में पानी मिक्स करें और इससे छिड़काव करें। मकड़ी घर के आस-पास भी नहीं दिखेगी।

सफाई रखें

मकड़ी से छुटकारा पाने का एक तरीका है सफाई। अगर घर ज्यादा गंदा रहता है, तो भी मकड़ी आ जाती है। हर 15 दिन में घर की दीवारों को झाड़कर साफ कर लिया करें। इससे मकड़ी नहीं आएंगी और जाला भी नहीं लगेगा।

