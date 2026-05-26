बिना मारे घर के सारे चूहे कैसे भगाएं? हरी मिर्च वाली ये 1 ट्रिक रातों-रात दिखाएगी असर!

Rats Removal Hack: आपके घर चूहों ने आतंक मचाया हुआ है और समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे भगाएं, तो ये 1 ट्रिक आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। घर में रखी चीजों से आपका काम हो जाएगा और घर के सारे चूहे बिना मारे गायब हो जाएंगे।

एक बार घर में चूहे हो जाएं, तो इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। खासकर रसोई में ये खाने-पीने का सारा सामान खराब कर देते हैं, साथ ही कपड़े और कॉपी-किताबें भी कुतर देते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। मार्केट में इन्हें मारने वाली दवा तो मिलती है, लेकिन उससे ये घर में ही मर जाते हैं और फिर बदबू और गंदगी फैलती है। वहीं कुछ लोग चूहों को मारना भी नहीं चाहते, सिर्फ घर से किसी तरह भागना चाहते हैं। आपके साथ भी यही है तो आज की ट्रिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। हरी मिर्च वाला ये नुस्खा आपके घर के सारे चूहों को कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। चूहे मरेंगे भी नहीं और वापस दोबारा लौटकर भी नहीं आएंगे। तो चलिए फटाफट से ये ट्रिक जान लेते हैं।

हरी मिर्च से भाग जाएंगे घर के सारे चूहे आपके घर में भी चूहों का आतंक मचा हुआ है, तो ये हरी मिर्च वाला नुस्खा आज रात ही ट्राई कर के देखिए। कुछ ही दिनों में आपको एक भी चूहा अपने घर में नजर नहीं आएगा। बेस्ट बात है कि आपको बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर में ही मौजूद है। इससे चूहे मरेंगे तो नहीं, लेकिन हां इतने परेशान जरूर हो जायेंगे कि दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि हरी मिर्च से चूहों को कैसे भगाना है।

घर से चूहे भगाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका इस नुस्खे के लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन लें। बेसन की जगह आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं, ताकि ये एक घोल बन जाए। विनेगर नहीं है तो नींबू भी यूज कर सकते हैं। अब 5-6 हरी मिर्च लें, इन्हें कूटकर या पीसकर एक पेस्ट ना बना लें। इस पेस्ट को बेसन वाले घोल में एड करें। इसमें दो चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस घोल में सभी चीजें ऐसी हैं, जो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनके आसपास भी वो आपको नजर नहीं आएंगे।

अब इस घोल को इस्तेमाल करने के लिए एक पुराना अखबार या कागज लें और उसे फाड़कर छोटी-छोटी गोली बना लें। इन गोलियों को इस बेसन और हरी मिर्च वाले पेस्ट में डिप कर लें। एक कागज पर भी ये घोल लगाएं और उसे गैस के नीचे रख दें, रात में चूहे अक्सर वहीं आना-जाना करते हैं। इसके अलावा आप ये गोलियां उन जगहों पर डाल दें, जहां चूहों का आना जाना लगा रहता है, जैसे रसोई में या अलमारी के पास। इस छोटे से स्टेप से आप बिना मारे चूहों को घर से भगा सकते हैं।