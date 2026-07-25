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दवा से नहीं भाग रहे चूहे? ये चायपत्ती वाला हैक ट्राई करें, बिना मारे होंगे घर से गायब!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके घर में भी काफी चूहे हो गए हैं, तो एक बार ये चायपत्ती वाला हैक जरूर ट्राई करें। चूहे मरेंगे भी नहीं और घर से गायब भी हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है।

How to Get Rid of Rats
बिना मारे चूहों को कैसे भगाएं

घर में एक बार चूहे घुस जाएं तो पूरा आतंक मचा देते हैं। कपड़े, वायर और यहां तक कि रसोई में रखा खाने-पीने का सामान भी कुतर कर खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी आफत होती है इन्हें घर से बाहर निकालना। वैसे मार्केट में चूहे मारने की दवा आसानी से मिल तो जाती है, लेकिन कई लोग उन्हें यूज करना पसंद नहीं करते। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, जिससे बिना मारे चूहों को घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो बता दें, ऐसा तरीका बिल्कुल है और इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। चायपत्ती की मदद से ही आप घर और रसोई में खुलेआम घूम रहे चूहों की छुट्टी कर सकते हैं। ये मरेंगे भी नहीं लेकिन दोबारा आपके घर में नजर नहीं आएंगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं ये चायपत्ती वाला हैक क्या है।

बिना मारे चूहों को घर से बाहर कैसे भगाएं?

अगर आपके घर में चूहों ने आतंक मचा रखा है, तो एक बार ये चायपत्ती वाला हैक जरूर ट्राई कर के देखें। इसके लिए आपको नॉर्मल चायपत्ती, कोई भी एक्सपायर्ड टैबलेट (दवा), गेहूं का आटा या बेसन और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लेना है। अगर आपके पास एक्सपायर्ड दवा नहीं है, तो आप कोई भी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें मिलकर ऐसी गंध छोड़ती हैं और इनका स्वाद भी इतना खराब होता है कि चूहे जहां इन्हें देखें तुरंत भाग खड़े होते हैं।

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इस तरह बनाएं चूहों को भगाने वाली गोलियां

चूहों को बिना मारे घर से बाहर भगाने वाली गोलियां बनाने के लिए सबसे पहले एक खराब बर्तन या कंटेनर में एक चम्मच के करीब नॉर्मल चायपत्ती लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और कुछ देर के लिए ऐसी ही छोड़ दें। इससे चायपत्ती का रंग और गंध पानी में आ जाएंगे। अब कोई भी एक एक्सपायर्ड टैबलेट फोड़कर चूरा बना लें और इसमें एड करें। साथ में दो चम्मच गेहूं का आटा या बेसन मिलाएं और आधा चम्मच नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर भी एड करें।

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इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इनकी छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे आपको इस मिक्सचर को बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, वरना गोलियां ठीक से नहीं बन पाएंगी और चिपक जाएंगी। लास्ट में थोड़ा सा सूखा आटा कंटेनर में डालें और गोलियों को अच्छे से कोट कर लें, ताकि इनपर अच्छी तरह सूखा आटा लगा जाए।

इन जगहों पर जरूर रखें ये गोलियां

ये गोलियां आपको उन जगहों पर रख देनी हैं, जहां चूहों का आना-जाना काफी लगा रहता है। उदाहरण के लिए किचन सिंक के नीचे, गैस के पीछे, फ्रिज के पीछे, अलमारी या रैक के पास, दरवाजों या दीवारों के कोनों में, चूहों के बिल या आने जाने वाले रास्तों के पास। हालांकि ध्यान रहे अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो ये गोलियां उनकी पहुंच से दूर ही रखें।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
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