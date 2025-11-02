घर के आस-पास भी नहीं भटकेंगे चूहे, छुटकारा पाने के लिए ट्राई करें ये तरीके

संक्षेप: घरों में चूहों का घुसना काफी आम समस्या है लेकिन ये बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में लोग इन्हें दवाई देकर मारने लगते हैं लेकिन आप इन्हें बिना मारे ही छुटकारा पा सकते हैं। चलिए चूहों को भगाने का आसान तरीका बताते हैं।

घरों में खाने-पीने का सामान खूब होता है और बड़े जानवरों से बचने की जगह भी, इसलिए चूहे अक्सर हमारे घर में अपना आशियाना बना लेते हैं। 1-2 चूहों से फिर ये काफी ज्यादा हो जाते हैं और चीजों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। खाने-पीने की चीजों को झूठा करना या खाना, कपड़े, महंगे सामान, तार, किताबें काट देना ये सब चूहे करने लगते हैं। इससे काफी परेशानी हो जाती है। कई लोग चूहों को मारने के लिए दवा का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन फिर ये घर में ही मरकर बदबू फैलाते हैं। अगर आप भी घर में घुसे चूहों से परेशान हैं, तो मारने के बजाय कुछ तरीके अपनाकर देखें। इनसे चूहों से परमानेंट छुटकारा मिलेगा और फिर ये वापिस नहीं आएंगे।

घरेलू उपाय- पुदीने का तेल- चूहे ने अगर घर में बिल बना लिया है और फिर किसी खास कोने में बार-बार घुस जाता है। तो वहां पर आप पुदीने का तेल छिड़क दें। इसकी महक से चूहे डरकर भाग जाएंगे।

लहसुन- लहसुन की कलियों को छीलकर घर के कोने और चूहे के बिल के पास रखें। लहसुन की महक चूहों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो घर छोड़कर भाग जाएंगे।

लाल मिर्च- लाल मिर्च का पीसा पाउडर लें और पानी में मिक्स करके घोल बनाएं। अब स्प्रे बोतल में भरकर इसे घर के कोने में छिड़कें। ऐसा करने से चूहे नहीं आएंगे। मिर्च का स्वाद तीखा लगता है।

अंडे के छिलके- अंडा खाने के बाद हम छिलकों को फेंक देते हैं लेकिन ये चूहों को भगाने के काम आएंगे। अंडे के छिलके को क्रश करके पाउडर बना लें और घर के कोने में रखें।

कपूर- पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला कपूर तेजी से महकता है। इसका खुशबू चूहों को बर्दाश्त नहीं होती। आप कपूर को चूरा बनाकर घर के कोने और कुछ खास जगहों जैसे किचन, बालकनी में रखें।