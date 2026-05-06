कार में घुस रहे चूहों से हो गए परेशान? बिना मारे इन 4 तरीकों से पाएं हमेशा के लिए छुटकारा
कार में कई बार छोटे या बड़े चूहे घुस जाते हैं, जो आसानी से निकलते नहीं है। अगर आप भी इन चूहों से परेशान हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए 4 आसान तरीके आजमाकर देख लीजिए।
घर में चूहे घुस जाते हैं, तो कपड़ा या कोई खाने-पीने का सामान खा लेते हैं या फिर खराब कर देते हैं। चूहे घर में काफी नुकसान करते हैं और कई लोग तंग आकर इन्हें मारने की दवा दे देते हैं। चूहों को मारना ज्यादातर लोग गलत मानते हैं और इन्हें मारने पर ये घर में मर जाए तो गंदी बदबू आती है। घर के चूहे तो फिर भी आसानी से भाग जाते हैं, लेकिन कार में घुसे चूहों को भगाना काफी मुश्किल होता है। अक्सर कार में इंजन पाइप या फिर दरवाजा खोलते समय चूहे घुस जाते हैं और फिर उसी में बैठे रहते हैं। कार में चूहे कई तरह का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी कार में घुसे चूहों से परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें बिना मारे भगाने के लिए सिर्फ 4 तरीके आजमाकर देख लें।
1- मसाले पाउडर
चूहों को मसाले की महक जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, लाल मिर्च वगैरह को पैकेट में भरकर कार में रखें। इन पैकेटों को हर रोज़ या हर दो दिन में बदलें। मसालों की महक चूहों को कार से कुछ ही समय में भगा देगी और दोबारा घुसने भी नहीं देगी।
2- फिनायल वाली गोलियां
चूहों को फिनायल (नेप्थलीन बॉल्स) की महक भी पसंद नहीं होती है। आप गाड़ी में इन गोलियों को कुछ जगहों पर रखें और कार के दरवाजे अच्छे से बंद करें। इनकी महक से चूहे जल्दी और आसानी से भाग जाएंगे। अगर आप गाड़ी में इन गोलियों को रख रहे हैं, तो बच्चों से बचाएं। आप इन गोलियों को पाउडर बनाकर पैकेट में रखकर भी कार के कोने और सीट के नीचे रख सकते हैं।
3- तंबाकू की तीखी महक
तंबाकू अगर कोई खाता भी है, तो उसकी महक साधारण व्यक्ति को पसंद नहीं आती है। यही हाल चूहों के साथ भी है। तंबाकू को आप किसी पैकेट में रखकर कार के कोनों और सीट के आस-पास रखें, इसकी महक से चूहे भाग जाएंगे। जब चूहे भाग जाएं तब परफ्यूम छिड़क दें तो इसकी महक कार से निकल जाएगी।
4- पुदीने का तेल
बाजार में पुदीने का तेल आसानी से मिल जाता है और इससे भी आप चूहों को भगा सकते हैं। रुई में पुदीने का तेल लगाकर सीट के नीचे और कार के कोनों में रख दें। पुदीने की तेज गंध से चूहे आसानी से निकल जाएंगे। इसकी महक आपको भी परेशान नहीं करेगी।
चूहों को घुसने से कैसे रोकें
कार हमेशा ऐसी जगह पर खड़ी करें, जहां ज्यादा कूड़ा या झाड़ी ना हो, ऐसी जगहों पर बड़े चूहे होते हैं, जो कार में घुस जाते हैं। कार में कुछ खा रहे हैं, तो उसे अच्छे से साफ करें। खाने की महक से भी चूहे कार में घुस आते हैं और फिर ये आसानी से नहीं निकलते।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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