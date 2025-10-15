Hindustan Hindi News
बिजली वाले कीड़ों से हैं परेशान, ये चीजें दिलाएंगी छुटकारा

संक्षेप: इस मौसम में शाम होते ही लाइट के आस-पास छोटे कीड़े मंडराने लगते हैं। इन्हें खाने के लिए छिपकली भी घर में आ जाती हैं और कीड़े काटते भी हैं। चलिए बताते हैं इन्हें भगाने का तरीका।

Wed, 15 Oct 2025 05:36 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल के मौसम में रात होते ही बल्ब के किनारे कीड़ों का झुंड मंडराने लगता है। ये कीड़े छोटे साइज के होते हैं लेकिन काट भी लेते हैं। इनके काटने पर दाने हो जाते हैं। कीड़ों को खाने के चक्कर में छिपकली भी घर में घुस जाती हैं।

इन कीट-पतंगों को भगाने के चक्कर में कई लोग अपने घरों की लाइट ही बंद कर देते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि बच्चों के कान या खाने में भी घुस जाते हैं। अगर शाम होते ही आप भी इन लाइट वालों कीड़ों से परेशान हो जाते हैं, तो इन्हें भगाने के लिए कुछ सरल और असरदार तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं।

कम पॉवर का बल्ब

सबसे पहला काम करें कि जहां ज्यादा रोशनी की जरूरत ना हो, वहां कम पॉवर वाला बल्ब लगाएं। इससे कीड़े कम आएंगे और बिजली की बचत भी होगी।

नींबू का रस

स्प्रे बोतल में नींबू का रस और नमक मिलाकर भरें। इस स्प्रे को कीड़ों पर छिड़क दें। इससे कीड़े मर जाएंगे और भागेंगे भी।

नीम का तेल

नीम के तेल की महक कड़वी होती है, जो कीट-पंतगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। नीम का तेल शीशी में भरकर स्प्रे से छिड़कें। इससे भी कीड़े भाग जाएंगे।

लहसुन

लहसुन की तेज महक कई कीड़ों को पसंद नहीं होती है। इससे छिपकली भी भाग जाती है। लहसुन को पीसकर रस निकाल लें। इस रस को छिड़ककर छोड़ दें। बल्ब के पास उड़ रहे कीड़े दूर हो जाएंगे।

कपूर

कीड़ों को भगाने का सबसे सरल तरीका है कपूर। कपूर की तेज महक कीट को भगाने में असरदार साबित होगी। कपूर को जलाकर रखें। इसकी महक उड़ेगी, तो कीड़े भागेंगे।

लौंग का तेल

आपके घर में लौंग का तेल है, तो उसे भी छिड़क सकते हैं। तेल न हो तो लौंग को सुलगा लें। इसका धुआं सभी कीड़ों को घर से दूर भगा देगा। शाम होते ही लौंग को जलाकर रखें।

