बरसात में बिस्तर-कपड़ों में लग गए खटमल, इन 3 असरदार घरेलू उपायों से मिलेगा छुटकारा
बरसात के मौसम में नमी के कारण बिस्तर में अक्सर खटमल हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोग गद्दे को फेंक देते हैं लेकिन आप कुछ घरेलू उपायों से इन्हें भगा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं खटमल से छुटकारा पाने के आसान तरीके।
बारिश के दौरान नमी और ठंड से बचने के लिए खटमल गर्म सतह वाली जगहों की तलाश करते हैं। ऐसे में वे गद्दों के अंदर, बिस्तर की सिलाइयों या कपड़ों के बीच छिपकर अपना ठिकाना बना लेते हैं। खटमल इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ध्यान से देखने पर ही देखा जा सकता है। ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सोते समय काट लेते हैं। अगर गद्दे के अंदर खटमल हो जाएं, तो बिस्तर पर लेटते ही ये काटने लगते हैं, जिससे खुजली, लाल चकत्ते और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग खटमल से छुटकारा पाने के लिए गद्दा ही बदल देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
खटमल से छुटकारा पाने के लिए 3 घरेलू उपाय
अगर आपके घर में खटमल घुस गए हैं, तो घबराने या फिर गद्दे को बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और असरदार घरेलू उपायों से खटमल को दूर भगा सकते हैं। इन तरीकों से गद्दे और कपड़ों सभी जगह से खटमल निकल जाएंगे। तो चलिए आपको 3 सरल तरीके बताते हैं।
- नीम की पत्तियों से भाग जाएंगे
खटमल नीम की कड़वाहट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर बिस्तर या कपड़ों में खटमल हो गए हैं, तो नीम की पत्तियों को तोड़कर वहां रख दें। इसकी महक से खटमल दूर भाग जाएंगे। नीम एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगा।
- स्प्रे तैयार करें
नीम के तेल में कपूर का पाउडर और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को शीशी में भरकर खटमल वाली जगहों पर छिड़क दें। इसकी गंध से खटमल दूर हो जाएंगे। नीम, कपूर की तेज महक से खटमल भी निकल जाएंगे और गद्दे से भी खुशबू आएगी।
- सिरका-बेकिंग सोडा का कमाल
आप नीम के अलावा सिरका और बेकिंग सोडा का घोल बनाकर भी छिड़क सकते हैं। सिरका में बेकिंग सोडा पाउडर घोल दीजिए और इसे खटमल वाली सभी जगहों पर हल्का छिड़क दें। सिरके का खट्टापन और महक साथ में बेकिंग सोडा का झाग खटमल को बिस्तर से दूर करने में मदद करेगा।
खटमल को दूर करने का नेचुरल तरीके
अगर खटमल 1-2 ही है, तो आप गद्दे को धूप में डाल दें। तेज गर्मी और धूप में खटमल नहीं रह पाते हैं। धूप की तपिश से खटमल बिस्तर से निकल जाएंगे। साथ में चादर, तकिया को भी डालें। खटमल बिस्तर से निकलकर इनमें भी जा सकते हैं। अगर बरसात में धूप न आ रही हो, तो हेयर ड्रायर के हॉट ऑप्शन से गद्दे की नमी को कम करें। इससे भी खटमल दूर हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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