रोज तकिया धोना मुश्किल है? 10 मिनट की ये ट्रिक कम कर सकती है बदबू, नहीं जानते होंगे ये तरीका
लंबे समय तक एक ही तकिया इस्तेमाल करने से उसमें से बदबू आने लगती है। पसीने या लार की बदबू से तकिया लगाना मुश्किल हो जाता है और रोजाना इसे धो भी नहीं सकते। ऐसे में 10 मिनट वाली ट्रिक से तकिया की बदबू दूर कर सकते हैं।
दिनभर में थकान के बाद जब बिस्तर पर लेटते हैं, तब हम सबसे पहले तकिया सेट करते हैं। जिससे शरीर के साथ गर्दन को भी आराम मिल जाए। सभी लोग अपने हिसाब से मोटी या पतली तकिया लगाते हैं और कुछ लोग बेड पर बड़ी तकिया के साथ कुशन भी रखते हैं। अब बेडशीट को तो आप हर दो दिन में धुल सकते हैं लेकिन तकिया नहीं धो सकते। कवर धो देते हैं लेकिन तकिया धोने से उसकी रुई खराब हो सकती है और रोजाना सोने से पसीने या लार की गंदी महक तकिया से आने लगती है। ऐसे में तकिया न खुद लगाई जाती है और न ही किसी को लगाने के लिए देने का मन करता है। अगर आपकी तकिया से भी गंदी बदबू आ रही है, तो हम आपको आसान ट्रिक से इसे दूर करने का तरीका बताते हैं। बिना तकिया धोए ही आप इसकी बदबू को दूर कर सकते हैं।
तकिए की बदबू कैसे दूर करें
सुबह अगर आप बिस्तर फोल्ड करके रख देते हैं, तो ऐसा न करें। बिस्तर को कुछ देर खुला छोड़ें ताकि उसमें जमा नमी और गर्माहट बाहर निकल सके। तकिए को भी बिस्तर से बाहर रखकर हवा लगने दें, इससे उसमें ताजगी बनी रहती है। तकिए की बदबू दूर करने के लिए उसका कवर उतारकर कुछ समय के लिए खुली हवा में रखें, ताकि नमी और गंध कम हो सके।
10 वाली आसान ट्रिक
तकिए की बदबू दूर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका धूप है। हर दिन सुबह से दोपहर 12 बजे तक की हल्की धूप में तकिए को लगभग 10 मिनट के लिए रखें। पहले 5 मिनट एक तरफ रखें और फिर पलटकर दूसरी तरफ भी 5 मिनट धूप लगने दें। इससे तकिए में जमी नमी कम होने में मदद मिलती है और ताजगी बनी रहती है।
तकिया कितने दिनों में बदलनी चाहिए
तकिया के अंदर रुई या फोम भरा होता है लेकिन फिर भी हर 6 महीने में इसे बदलना सही माना जाता है। लंबे समय तक एक ही तकिया इस्तेमाल करने से उसकी रुई खराब हो सकती है या फिर अंदर गुलठी बनकर इकट्ठा हो सकती है। ऐसे में तकिया लगाने से गर्दन में दर्द होने लगेगा।
तकिए को फ्रेश रखने के लिए क्या करें
तकिए का कवर हर 2 दिन में बदलें या धोकर फिर से चढ़ाएं
बिस्तर समेटने से पहले कुछ देर तक खुला रखें
तकिया से लगातार बदबू आ रही है, तो रुई खराब हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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