Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़How to Fix Slippery Soles Using Nail Paint Hack By Manju Mittal
जूते पहनते ही फिसलते हैं? आज ही अपनाएं मंजू मित्तल का ये स्मार्ट हैक

जूते पहनते ही फिसलते हैं? आज ही अपनाएं मंजू मित्तल का ये स्मार्ट हैक

संक्षेप:

बारिश या लंबे इस्तेमाल के बाद जूते-चप्पल फिसलने लगते हैं, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मंजू मित्तल का बताया यह आसान होम हैक बिना खर्च के आपकी बड़ी परेशानी हल कर सकता है।

Jan 31, 2026 03:57 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्सर देखा जाता है कि नए जूते हों या पुराने, कुछ समय बाद उनकी सोल (नीचे का हिस्सा) बहुत ज्यादा स्मूद और स्लिपरी हो जाती है। खासकर बारिश के मौसम में, टाइल्स वाले फर्श पर या सीढ़ियों पर चलते समय फिसलने का डर बना रहता है। कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी-सी लापरवाही बड़ी चोट का कारण बन सकती है। ऐसे में होम हैक एक्सपर्ट मंजू मित्तल का बताया यह आसान और सस्ता उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको ना तो नए जूते खरीदने की जरूरत है और ना ही किसी मोची के पास जाने की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समस्या आखिर होती क्यों है?

जूते या चप्पल की सोल जब ज्यादा चिकनी हो जाती है, तो उसका ग्रिप कम हो जाता है। लगातार घिसने, पानी लगने या खराब क्वालिटी की सोल होने की वजह से यह समस्या बढ़ जाती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह फिसलन काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

आसान समाधान: नेल पेंट होम हैक- मंजू मित्तल के अनुसार, अगर आपके जूते या चप्पल बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गए हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है - नेल पेंट।

कैसे करें इस्तेमाल?

  • सबसे पहले जूते या चप्पल को साफ और सूखा लें।
  • अब किसी भी साधारण नेल पेंट (ट्रांसपेरेंट या कलर्ड) को जूते की सोल के बैक साइड या नीचे वाले हिस्से पर लगा दें।
  • चाहें तो 2–3 पतली लाइनों या डॉट्स के रूप में नेल पेंट लगाएं।
  • इसे पूरी तरह सूखने दें (कम से कम 15–20 मिनट)।
  • सूखने के बाद जूते पहनकर चलें और फर्क महसूस करें।

ये भी पढ़ें:1 ट्रिक से गंदी छन्नी हो जाएगी साफ, शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर कर दिया सीक्रेट

यह हैक काम क्यों करता है?

नेल पेंट सूखने के बाद सोल की सतह को थोड़ा रफ बना देता है। इससे जूते की ग्रिप बढ़ती है और फर्श के साथ पकड़ मजबूत होती है। यही वजह है कि फिसलन पहले के मुकाबले काफी कम हो जाती है।

किन बातों का रखें ध्यान

  • बहुत मोटी परत में नेल पेंट ना लगाएं, वरना वह उखड़ सकता है।
  • गीली सोल पर नेल पेंट ना लगाएं।
  • यह हैक खासतौर पर इंडोर स्लिपर्स, सैंडल और फ्लैट शूज के लिए ज्यादा कारगर है।
  • समय-समय पर जरूरत पड़े तो दोबारा नेल पेंट लगा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पकौड़े ज्यादा करारे होंगे? मैंने बेसन के बैटर में बटर मिलाकर खुद टेस्ट किया

क्यों है यह होम हैक खास? यह उपाय सस्ता है, आसान है और घर में मौजूद चीजों से किया जा सकता है। साथ ही यह आपको फिसलने से बचाकर सुरक्षित रखता है। अगर आपके घर में बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं हैं, तो यह ट्रिक उनके लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। छोटे-छोटे घरेलू उपाय कई बार बड़ी समस्याओं का हल बन जाते हैं और यह होम हैक इसका बेहतरीन उदाहरण है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।