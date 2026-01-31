जूते पहनते ही फिसलते हैं? आज ही अपनाएं मंजू मित्तल का ये स्मार्ट हैक

संक्षेप: बारिश या लंबे इस्तेमाल के बाद जूते-चप्पल फिसलने लगते हैं, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मंजू मित्तल का बताया यह आसान होम हैक बिना खर्च के आपकी बड़ी परेशानी हल कर सकता है।

अक्सर देखा जाता है कि नए जूते हों या पुराने, कुछ समय बाद उनकी सोल (नीचे का हिस्सा) बहुत ज्यादा स्मूद और स्लिपरी हो जाती है। खासकर बारिश के मौसम में, टाइल्स वाले फर्श पर या सीढ़ियों पर चलते समय फिसलने का डर बना रहता है। कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी-सी लापरवाही बड़ी चोट का कारण बन सकती है। ऐसे में होम हैक एक्सपर्ट मंजू मित्तल का बताया यह आसान और सस्ता उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको ना तो नए जूते खरीदने की जरूरत है और ना ही किसी मोची के पास जाने की।

समस्या आखिर होती क्यों है? जूते या चप्पल की सोल जब ज्यादा चिकनी हो जाती है, तो उसका ग्रिप कम हो जाता है। लगातार घिसने, पानी लगने या खराब क्वालिटी की सोल होने की वजह से यह समस्या बढ़ जाती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह फिसलन काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

आसान समाधान: नेल पेंट होम हैक- मंजू मित्तल के अनुसार, अगर आपके जूते या चप्पल बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गए हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है - नेल पेंट।

कैसे करें इस्तेमाल? सबसे पहले जूते या चप्पल को साफ और सूखा लें।

अब किसी भी साधारण नेल पेंट (ट्रांसपेरेंट या कलर्ड) को जूते की सोल के बैक साइड या नीचे वाले हिस्से पर लगा दें।

चाहें तो 2–3 पतली लाइनों या डॉट्स के रूप में नेल पेंट लगाएं।

इसे पूरी तरह सूखने दें (कम से कम 15–20 मिनट)।

सूखने के बाद जूते पहनकर चलें और फर्क महसूस करें।

यह हैक काम क्यों करता है? नेल पेंट सूखने के बाद सोल की सतह को थोड़ा रफ बना देता है। इससे जूते की ग्रिप बढ़ती है और फर्श के साथ पकड़ मजबूत होती है। यही वजह है कि फिसलन पहले के मुकाबले काफी कम हो जाती है।

किन बातों का रखें ध्यान बहुत मोटी परत में नेल पेंट ना लगाएं, वरना वह उखड़ सकता है।

गीली सोल पर नेल पेंट ना लगाएं।

यह हैक खासतौर पर इंडोर स्लिपर्स, सैंडल और फ्लैट शूज के लिए ज्यादा कारगर है।

समय-समय पर जरूरत पड़े तो दोबारा नेल पेंट लगा सकते हैं।