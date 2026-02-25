साइलेंट मोड पर पड़ा फोन घर में कहीं गुम हो गया तो कैसे खोजें?
how to find misplaced phone with silent mode: साइलेंट मोड पर रखा फोन अचानक से लापता हो गया और आप उसे घर में खोज रहीं क्योंकि पता है कि वो बाहर नहीं गिरा तो उसे खोजने का ये आसान तरीका जान लें।
फोन को साइलेंट मोड पर रखते हैं। लेकिन ये चुप्पी तब बुरी लगती है जब आपका फोन मिसप्लेस हो जाता है। तो उसे खोजना सबसे बड़ी मुसीबत लगती है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो टेक गुरु की इस सलाह पर अमल जरूर करें। जिन्होंने बहुत ही आसान तरीके से के अंदर मिसप्लेस हुए फोन को खोजने का तरीका शेयर किया है।
घर में खोए साइलेंट फोन को खोजने का तरीका
- घर में अगर फोन खोया है तो किसी दूसरे फोन या लैपटॉप की मदद लें।
- एंड्रायड फोन को खोजना है आसान
- अगर आपका फोन एंड्रायड है को गूगल पर एंड्रायड डिवाइनस मैनेजर सर्च टाइप करें।
- तो पहला लिंक आता है फाइंड माई डिवाइस।
- जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इसमे आप आसानी से फोन में लॉग इन जीमेल पर लॉग इन कर पाएंगे।
- लॉग इन करने पर फोन की लाइव लोकेशन दिखाएगा जिसकी मदद से आप अपने फोन को सर्च कर पाएंगे।
घर में खोए साइलेंट एंड्रायड फोन को खोजने का तरीका
- वहीं टेक गुरु ने दूसरा तरीका भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि दूसरे लैपटॉप या मोबाइल के जरिए फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक करके फोन को खोज सकते हैं।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमे से एक प्ले साउंड पर क्लिक करें।
- जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में रिंग बजने लगेगी। फोन का साइलेंट मोड हट जाएगा और फुल वॉल्यूम में बेल बजने लगेगी और आपको फोन आसानी से मिल जाएगा।
- अगर फोन नहीं मिल रहा और आपको लग रहा कि उस लोकेशन तक हम नहीं पहुंच सकते तो फोन के डेटा को फॉर्मेट किया जा सकता है। जिससे डेटा किसी दूसरे के हाथों में नहीं लगेगा और आपका सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा।
- तीसरा ऑप्शन मिलेगा सिक्योर डिवाइस का। इस पर क्लिक करने पर आपको फोन का पिन बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिससे आप बिन बदल कर फोन को सुरक्षित कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
