गंदे कार्पेट की सफाई पर 0 पैसे होंगे खर्च, घर में ड्राई क्लीन करने के लिए बस इन टिप्स को फॉलो करें
दिवाली की सफाई का काम शुरू कर चुकी हैं और जमीन पर बिछी कार्पेट को साफ करने का प्लान है तो बस इस सिंपल टिप्स को फॉलो करें। सारा कालीन बिना झंझट के क्लीन होगा और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे।
जमीन पर बिछा कार्पेट सबसे ज्यादा गंदगी अट्रैक्ट करता है। लगातार पैरों की वजह से धूल-मिट्टी भर जाती है। जिसे साफ करना मुश्किल काम लगता है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और आपको गंदे कार्पेट की सफाई की चिंता सता रही तो ये टिप्स आपके काम आएंगे। क्योंकि मार्केट में कार्पेट को ड्राई क्लीन के लिए दिया तो साइज के हिसाब से 400 से लेकर 2000 या फिर एरिया के मुताबिक पैसे देने पड़ते हैं। अब जमीन पर बिछे कार्पेट के लिए इतना खर्च करने का मन नहीं है तो घर में ही इसे क्लीन किया जा सकता है, बस ये टिप्स फॉलो कर लें।
कार्पेट को ड्राई क्लीन करने के टिप्स
- कार्पेट में जमा हो गई धूल-मिट्टी और गंदगी को सबसे पहले झाड़ने की जरूरत होती है। इसलिए झाड़ू की मदद से पहले धूल-मिट्टी को झाड़ लें।
- अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप कार्पेट को टांगकर झाड़ू के उल्टी साइड से हल्का सा थपकी दें। जिससे धूल झड़ जाए।
- फिर कार्पेट को जमीन पर बिछा दें और ऊपर बेकिंग सोडा को लेकर छिड़कें। पूरे कार्पेट पर बेकिंग सोडा छिड़क दें।
- अब किसी बाल्टी में दो लीटर पानी लेकर उसमे नमक डाल दें।
- साथ में शैंपू एक पाउच डाल कर मिक्स कर दें।
- अब किसी मोटे पुराने तौलिया का इस्तेमाल सफाई के लिए करें।
- किसी पुराने रेशे वाले तौलिया को लेकर उसे तैयार पानी के मिक्सचर में डुबोएं।
- फिर अच्छी तरह से निचोड़कर सुखा लें और कार्पेट को रगड़ें।
- धीरे-धीरे पूरे कार्पेट के छोटे-छोटे हिस्से को रगड़ कर साफ पानी से कपड़े को पहले क्लीन करें।
- फिर दोबारा से तैयार मिक्सचर में डालकर भिगोएं और फिर से रगड़ें।
- इस तरह से छोटे एरिया को कवर करके रगड़ने से पूरा कार्पेट क्लीन हो जाएगा।
- बस अब कार्पेट को पंखे की हवा में सूख जाने दें।
- कमरे में बिछी कालीन बिल्कुल चमकने लगेगी और आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- कालीन में गंदगी और बदबू ज्यादा है तो बेकिंग सोड़ा और साथ में नमक को छिड़क कर एक घंटे के लिए छोड़ दें या फिर रातभर पड़ा रहने दें। अगले दिन सबसे पहले किसी ब्रश की मदद से इसे झाड़ें। ऐसा करने से आपको कार्पेट को गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी सारी क्लीनिंग हो जाएगा। बेकिंग सोडा बदबू और गंदगी हटाने में मदद करेगा वहीं बिना पानी के सफाई के लिए नमक मदद करता है। नमक मॉइश्चर अट्रैक्ट करेगा और कार्पेट मे नमी लाएगा जिससे धूल-मिट्टी आसानी से निकलेगी और आपका पूरा कार्पेट साफ हो जाएगा, बगैर पानी की एक बूंद इस्तेमाल किए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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