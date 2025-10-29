Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़How to Deep Clean a Spinning Mop at Home 3 Simple Hacks That Actually Work
गंदा पोछा ना बन जाए घर में बीमारियों की वजह, जान लें मॉप क्लीनिंग के 3 सिंपल तरीके

गंदा पोछा ना बन जाए घर में बीमारियों की वजह, जान लें मॉप क्लीनिंग के 3 सिंपल तरीके

संक्षेप: एक बार मॉप गंदा हो जाए, फिर घर को साफ करने के बजाए उल्टा गंदा करने लगता है। इससे घर में बैक्टीरिया भी पनपते हैं। चलिए आज इसी से जुड़े कुछ आसान क्लीनिंग हैक जान लेते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 12:54 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल घर को क्लीन रखने के लिए ट्रेडिशनल पोछे की जगह स्पिनिंग मॉप का इस्तेमाल आम हो गया है। इससे सफाई करना काफी सहूलियत भरा हो जाता है, खासतौर से जो लोग ज्यादा मुड़ या झुक नहीं सकते, वो इसकी मदद से आसानी से घर को क्लीन कर लेते हैं। अब कुछ दिनों तक तो मॉप अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन उसके बाद वो गंदा हो जाता है। एक बार ये गंदा हो जाए, फिर घर को साफ करने के बजाए उल्टा गंदा करने लगता है। इससे घर में बैक्टीरिया भी पनपते हैं। इसलिए इसकी नियमित सफाई बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि इसे क्लीन कैसे किया जाए? चलिए आज इसी से जुड़े कुछ आसान क्लीनिंग हैक जान लेते हैं।

इस घोल से तुरंत क्लीन हो जाएगा मॉप

गंदे मॉप को साफ करने के लिए एक सिंपल घोल बना लें। इसके लिए एक बकेट में साफ पानी लें, उसमें लगभग दो चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, दो चम्मच बेकिंग सोडा और लिक्विड डिश वॉश जेल मिलाएं। मॉप ज्यादा गंदा है, तो रात भर के लिए इसी में रखकर छोड़ दें, वरना एक-दो घंटे के लिए तो जरूर रखें। अब इसे रगड़ते हुए साफ पानी से धो लें। बेहतर सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

पॉलीथिन वाला हैक ट्राई करें

पोछे को क्लीन करने के लिए आप पॉलीथिन वाला हैक भी ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए एक बड़ी पॉलीथिन लें और मॉप को उसमें डाल लें। इसमें साफ पानी डालें, दो चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर मिलाएं। गंदी स्मेल दूर करने के लिए आधा नींबू भी एड कर सकती हैं। ये सभी बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट हैं, जो आपके मॉप को एकदम साफ कर देंगे। अब इसे रात भर के लिए पॉलीथिन में ही बंधा हुआ रहने दें, अगले दिन साफ पानी से वॉश कर के इस्तेमाल करें।

ब्लीच का इस्तेमाल करें

कपड़ों को क्लीन करने में आप जिस ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं, उससे आपका मॉप भी एकदम चमक उठेगा। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें और थोड़ा सा ब्लीच मिलाएं। अब अपने मॉप को इसमें भिगोकर लगभग दो घंटों के लिए छोड़ दें। इसे साफ पानी से रगड़ते हुए क्लीन करें। ये एकदम चमक उठेगा।

ये भी पढ़ें:लोहे के बर्तन को धोने-साफ करने का जान लें सही तरीका, सालोंसाल नहीं होंगे खराब
ये भी पढ़ें:रसोई में कुकिंग के वक्त विनेगर और पानी का घोल रखने से क्या होता है?
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।