गंदा पोछा ना बन जाए घर में बीमारियों की वजह, जान लें मॉप क्लीनिंग के 3 सिंपल तरीके

आजकल घर को क्लीन रखने के लिए ट्रेडिशनल पोछे की जगह स्पिनिंग मॉप का इस्तेमाल आम हो गया है। इससे सफाई करना काफी सहूलियत भरा हो जाता है, खासतौर से जो लोग ज्यादा मुड़ या झुक नहीं सकते, वो इसकी मदद से आसानी से घर को क्लीन कर लेते हैं। अब कुछ दिनों तक तो मॉप अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन उसके बाद वो गंदा हो जाता है। एक बार ये गंदा हो जाए, फिर घर को साफ करने के बजाए उल्टा गंदा करने लगता है। इससे घर में बैक्टीरिया भी पनपते हैं। इसलिए इसकी नियमित सफाई बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि इसे क्लीन कैसे किया जाए? चलिए आज इसी से जुड़े कुछ आसान क्लीनिंग हैक जान लेते हैं।

इस घोल से तुरंत क्लीन हो जाएगा मॉप गंदे मॉप को साफ करने के लिए एक सिंपल घोल बना लें। इसके लिए एक बकेट में साफ पानी लें, उसमें लगभग दो चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, दो चम्मच बेकिंग सोडा और लिक्विड डिश वॉश जेल मिलाएं। मॉप ज्यादा गंदा है, तो रात भर के लिए इसी में रखकर छोड़ दें, वरना एक-दो घंटे के लिए तो जरूर रखें। अब इसे रगड़ते हुए साफ पानी से धो लें। बेहतर सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

पॉलीथिन वाला हैक ट्राई करें पोछे को क्लीन करने के लिए आप पॉलीथिन वाला हैक भी ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए एक बड़ी पॉलीथिन लें और मॉप को उसमें डाल लें। इसमें साफ पानी डालें, दो चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर मिलाएं। गंदी स्मेल दूर करने के लिए आधा नींबू भी एड कर सकती हैं। ये सभी बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट हैं, जो आपके मॉप को एकदम साफ कर देंगे। अब इसे रात भर के लिए पॉलीथिन में ही बंधा हुआ रहने दें, अगले दिन साफ पानी से वॉश कर के इस्तेमाल करें।