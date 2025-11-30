हर छोटी-बड़ी बात पर आता है तेज गुस्सा? फॉलो करें ये टिप्स, दिमाग रहेगा शांत
कुछ लोगों को गुस्सा काफी ज्यादा आता है और गुस्से में वह काफी कुछ बोल जाते हैं। इससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। चलिए बताते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करें।
काम का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियों के कारण महिला हो या पुरुष हर किसी को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस जब ज्यादा होता है, तो इंसान चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। कई लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वह अपना आपा खो देते हैं और सामने वाले को अनाब-शनाब कह देते हैं। इस कारण कई बार दो लोगों के बीच गहरा मनमुटाव हो जाता है। अगर आपको भी तेज गुस्सा आता है और बेकाबू हो जाते हैं, तो कुछ ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं। इन टिप्स की मदद से आपका गुस्सा कम होगा और दिमाग भी शांत रहेगा।
1- मेडिटेशन
योगा करने से कई बीमारियां दूर रहती है और मेडिटेशन करने से दिमाग शांत और स्ट्रेस फ्री रहता है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा और मन शांत रहेगा।
2- गहरी सांस
जब भी किसी पर गुस्सा आए, तो गहरी सांस लें और उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें सोचें। जैसे ही आप पॉजिटिव चीजें सोचने लगते हैं, तो गुस्सा शांत हो जाता है।
3- पानी पिएं
गुस्सा तेज आने पर 1 ग्लास पानी पिएं। पानी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं और दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं।
4- शांत रहें
गुस्सा आने पर कोशिश करें कि शांत रहें। मन में आप कितना भी बोल लें लेकिन सामने वाले को कुछ न कहें। इससे आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। गुस्सा 2 मिनट का होता है लेकिन इससे रिलेशन बिगड़ जाते हैं।
5- म्यूजिक
कहते हैं म्यूजिक कैन हील एनीथिंग। अगर आपको तेज गुस्सा आता है, तो गाने सुनना या फिर कोई भगवान की आरती सुनना शुरू करें। इससे मन फौरन शांत हो जाता है।
6- डार्क चॉकलेट
जब भी गुस्सा तेज आने लगे, तो एक बाइट डार्क चॉकलेट खाएं। इस चॉकलेट में ऐसे तत्व होते हैं, जो गुस्से को कम करते हैं और दिमाग को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। इसमें मौजूद कोको पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोल्स एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं।
