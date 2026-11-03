घर पर कार वॉश कैसे करें? पेंट खराब किए बिना सफाई का सही तरीका
कार की सफाई के लिए हर बार वॉशिंग सेंटर जाने और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीकों से आप घर पर ही अपनी कार को साफ और चमकदार बना सकते हैं।
कई पुरुषों को अपनी कार से खास लगाव होता है। वे न सिर्फ उसे अच्छी तरह संभालकर रखते हैं, बल्कि उसकी सफाई के लिए अपने रोज के रूटीन में अलग से समय भी निकालते हैं। कार हमेशा नई जैसी चमकती रहे, इसके लिए हर बार वॉशिंग सेंटर जाना जरूरी नहीं है। आप घर पर भी कुछ ही मिनटों में कार की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी चीजों और सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स, जिनसे घर पर ही अपनी कार को साफ और चमकदार बना सकते हैं।
घर पर कार धोने के लिए इन चीजों की होगी जरूरत
कार की सफाई शुरू करने से पहले जरूरी सामान अपने पास रख लें। इससे बार-बार चीजें ढूंढने के लिए उठना नहीं पड़ेगा और सफाई भी आसानी से हो जाएगी।
- दो खाली बाल्टी
- एक साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा
- अच्छी क्वालिटी का कार शैंपू
- पानी छिड़कने वाली बोतल या पाइप
- पहियों और टायरों की सफाई के लिए अलग कपड़ा
ध्यान रखें: कार धोने के लिए कभी भी कपड़े धोने वाला पाउडर या बर्तन साफ करने वाला साबुन इस्तेमाल न करें। ये कार के पेंट पर असर डाल सकते हैं और उसकी चमक कम कर सकते हैं। कार की सफाई के लिए हमेशा कार शैंपू ही इस्तेमाल करें।
सबसे पहले क्या करें?
कार धोने की शुरुआत सीधे कपड़े से सफाई करने के बजाय पानी डालकर करें। सबसे पहले कार के ऊपर हल्के दबाव से पानी छिड़कें। इससे उस पर जमी धूल, मिट्टी और गंदगी ढीली होकर निकल जाएगी। पाइप या बाल्टी से कार के ऊपर पानी डालें।
दो बाल्टी वाला तरीका
- कार को साफ करने के लिए दो बाल्टी वाला तरीका काफी काम का है। इसके लिए पहली बाल्टी में साफ पानी भरें और दूसरी बाल्टी में पानी के साथ कार शैंपू मिलाएं। अब माइक्रोफाइबर कपड़े को शैंपू वाले पानी में भिगोकर कार को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें।
- जब कपड़े पर धूल और मिट्टी लग जाए, तो उसे पहले साफ पानी वाली बाल्टी में धो लें। इसके बाद ही दोबारा शैंपू वाले पानी में डालें। ऐसा करने से कपड़े पर लगी गंदगी वापस कार पर नहीं लगेगी और पानी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खर्च होगा।
टायर, शीशे और नंबर प्लेट
- कार के टायर, शीशे और नंबर प्लेट पर अक्सर ज्यादा गंदगी जमा होती है। इसलिए इनकी सफाई के लिए अलग कपड़ा रखें। खासकर टायरों पर मिट्टी और कीचड़ लगा होता है। अगर उसी कपड़े से कार का बाकी हिस्सा साफ करेंगे, तो गंदगी दूसरी जगह भी लग सकती है।
- शीशों को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े और शीशे साफ करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शीशे पर लगे दाग और उंगलियों के निशान हटाने में मदद मिलेगी। नंबर प्लेट को भी पानी और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि उस पर जमी मिट्टी निकल जाए।
गाड़ी धोने के तुरंत बाद क्या करें?
- कार धोने के बाद उसे अपने आप सूखने के लिए धूप में न छोड़ें। पानी की बूंदें सूखने के बाद कार की बॉडी और शीशों पर सफेद निशान छोड़ सकती हैं। इससे कार साफ होने के बाद भी अच्छी नहीं दिखती।
- इसलिए कार धोने के तुरंत बाद साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से उसे पोंछ लें। पहले ऊपर का हिस्सा साफ करें और फिर दरवाजे, बोनट और दूसरी जगहों को सुखाएं। कपड़ा गंदा या बहुत गीला हो जाए, तो उसे बदल लें। इससे कार पर पानी के निशान नहीं पड़ेंगे।
गाड़ी के अंदर की सफाई
- कार की सफाई सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जरूरी है। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, सीटों और दरवाजों के अंदरूनी हिस्से पर धूल जमा हो जाती है। इसलिए इन्हें भी समय-समय पर साफ करते रहें।
- इसके लिए सूखे और मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, तो उससे सीटों और फर्श पर जमा धूल और कचरा साफ कर सकते हैं। डैशबोर्ड और स्टीयरिंग को पोंछते समय बहुत ज्यादा पानी या लिक्विड का इस्तेमाल न करें। इससे कार का अंदरूनी हिस्सा साफ रहेगा और बैठने में भी अच्छा लगेगा।
इन गलतियों से बचें
- कार को तेज धूप में धोने से बचें। इससे पानी और शैंपू जल्दी सूख सकते हैं और निशान पड़ सकते हैं।
- एक ही कपड़े से टायर और कार की बॉडी साफ न करें।
- कार पर जमी धूल को सूखे कपड़े से न रगड़ें।
- शैंपू को कार पर लंबे समय तक लगा न रहने दें। उसे पानी से अच्छी तरह साफ कर दें।
- कार धोने के बाद शीशों और बॉडी पर पानी की बूंदें न छोड़ें।
अगर आप इन आसान तरीकों से कार की सफाई करेंगे, तो हर बार वॉशिंग सेंटर जाने की जरूरत कम हो सकती है। इससे पैसे भी बचेंगे और कार की साफ-सफाई भी बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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