पानी की बोतल को अंदर से साफ करना हो गया आसान! बगैर ब्रश के यूं करें क्लीनिंग

सर्दियों का मौसम है तो थर्मोफ्लास्क वाली बोतलों में गरम पानी पीने के लिए तो आप भी यूज करते होंगे। वहीं गर्मी रहती है तो कांच या प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते होंगे। लेकिन इन बोतलों की अंदरूनी सफाई को लेकर काफी सारे लोग लापरवाह होते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए बोतलों को अंदर से साफ करना झंझट भरा काम लगता है। क्योंकि, साबुन से धोने पर इन बोतलों से साबुन की महक आसानी से नहीं जाती। इस चक्कर में बोतल को कई बार पानी से धोना पड़ जाता है। जो समय भी बेकार करता है और अंदर जमी गंदगी भी पूरी तरह से साफ नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है और बोतल की सफाई को लेकर लापरवाही करती हैं। तो सोशल मीडिया पर जोगिंदर सिंह की बताई इस ट्रिक को फॉलो करें। जो अक्सर ही आसान घरेलू नुस्खों से जुड़े ज्ञान को शेयर करते रहते हैं। इस नुस्खे से थर्मोफ्लास्क से लेकर कांच और कॉपर की बोतल भी अंदर से चमक जाएगी और सारी गंदगी निकल जाएगी।