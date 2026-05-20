चांदी की पायल हो चुकी हैं काली तो घर पर करें साफ, एक ही बार में हो जाएंगी नई जैसी
चांदी की पायल हवा और नमी के संपर्क में आकर काली पड़ने लगती हैं। एक बार काली पड़ चुकी पायल को साफ करने के लिए आप यहां दिए तरीकों को अपनाएं। इन तरीकों को अपनाकर एक ही बार में पायल नई जैसी हो जाएंगी।
चांदी की पायल और बिछिया पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक इन दोनों चीजों को सुहाग की निशानी माना जाता है। हालांकि, पायल को आजकल ज्यादातर कुंवारी लड़कियां भी पहनना पसंद करती हैं। चांदी की पायल दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन समय के साथ हवा और नमी के संपर्क में आकर ये काली पड़ जाती है। ऐसे में इसे घर पर ही आसानी से चमकाने के कुछ बहुत ही असरदार और आसान तरीके बता रहे हैं।
1) बेकिंग सोडा और एल्युमिनियम फॉयल
इस नुस्खे से होने वाले केमिकल रिएक्शन के जरिए कालापन तुरंत दूर हो जाता है। इस नुस्खे को अपनाने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक टुकड़ा एल्युमिनियम फॉयल और गर्म पानी चाहिए होगा। इस नुस्खे के लिए एक कटोरी में एल्युमिनियम फॉयल को इस तरह बिछाएं कि उसका चमकीला हिस्सा ऊपर रहे। इसमें अपनी चांदी की पायल रखें और ऊपर से बेकिंग सोडा डाल दें, अब इसमें उबलता हुआ गर्म पानी डालें। ऐसा करते ही झाग बनने लगता है। पायल को 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर पायल को निकालकर साफ पानी से धो लें और सूती कपड़े से पोंछ लें।
2) डिशवॉश लिक्विड और गुनगुना पानी
अगर पायल ज्यादा काली नहीं है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। पायल में जमी धूल-मिट्टी को हटाने के लिए आपको चाहिए लिक्विड डिशवॉशर और गुनगुना पानी चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड की मिलाकर झाग बना लें। इसमें पायल को 10 मिनट के लिए भिगो दें। फिर इसके बाद सॉफ्ट ब्रश को साफ करके साफ पानी से धो लें।
3) नींबू और नमक का घोल
चांदी की पायल को साफ करने के लिए आपको चाहिए एक नींबू का रस, एक चम्मच नमक और गर्म पानी। फिर एक कप गर्म पानी में नींबू का रस और नमक मिला लें और इसमें चांदी की पायल को 15-20 मिनट के लिए डाल दें। बाहर निकालने के बाद ब्रश से हल्का सा साफ करें और पानी से धो लें। ये नुस्खा हल्की काली पायल को साफ करनें के लिए बेहतरीन है।
4) टूथपेस्ट का इस्तेमाल
चांदी की पायल साफ करने के लिए सफेद वाला टूथपेस्ट और एक पुराना सॉफ्ट टूथब्रश लें। फिर पायल पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं। अब टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से पायल को रगड़ें, खासकर उन जगहों पर जहां नक्काशी या डिजाइन है। 2-3 मिनट रगड़ने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें।
टिप
पायल को साफ करने के बाद हमेशा सूती या माइक्रोफाइबर कपड़े से उसे अच्छी तरह सुखाएं। नमी रहने से यह दोबारा जल्दी काली पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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