काले पड़ गए हैं पूजा वाले पीतल-तांबे के बर्तन तो चुटकियों में इन तरीकों से चमकाएं

संक्षेप: Diwali Cleaning: दिवाली पर घर की सफाई के साथ पूजा घर का चमकना भी जरूरी है। आप अपने मंदिर को कितना भी सजा लें लेकिन अगर इसमें रखे पूजा के बर्तन या मूर्तियां काले पड़ गए हैं तो सारी शोभा बिगड़ जाएगी। यहां क्लीनिंग के हैक्स सीख लें।

दीपावली पर घर के कोने-कोने की सफाई के साथ पूजा के बर्तनों को भी चमकाना जरूरी है। पीतल और तांबे के ये बर्तन कई बार रखे-रखे काले पड़ जाते हैं। दिवाली की पूजा-पाठ में ये बर्तन रौनक ना फीकी कर दें इसके लिए आप घर पर इन्हें साफ करने के तरीके जान सकते हैं।

साइट्रिक एसिड घर पर रखे पूजा के पुराने तांबे और पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए आपको एक बड़े बर्तन में सफेद नमक लें। इसमें एक चम्मच साइट्रिक एसिड या जिसे घरेलू भाषा में टाट्री कहते हैं, डालें। इसमें अब वाइट विनेगर, लिक्विड डिश वॉश मिलाएं। इसके बाद पानी डालकर घोल बना लें। अब इस घोल में बर्तनों को डाल लें। कुछ देर डूबा रहने दें। जहां दाग गहरे हों वहां कपड़े से रगड़ें। आपके बर्तन चमक जाएंगे।

नींबू आप नींबू और सफेद नमक से भी बर्तन साफ कर सकते हैं। नींबू को काटकर इसमें सफेद नमक लगाएं और इसे रगड़ते रहें। इससे बर्तन चमक जाएंगे। इसके बाद आप इन बर्तनों को साफ पानी से धो लें।

बेकिंग सोडा अगर आपके पास बेकिंग सोडा रखा है तो उसमें नींबू मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब आधे घंटे के लिए ये पेस्ट बर्तनों पर लगाकर रख दें। इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो दें।