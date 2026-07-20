बारिश में नहीं सूख पाती है मोटी जींस? बिना पानी से धोए ऐसे करें क्लीन और फ्रेश
बरसात का मौसम सुहावना लगता है लेकिन ये कई परेशानियां भी लेकर आता है। इस मौसम में कपड़े आसानी से नहीं सूखते और खासतौर पर जींस। अगर आपकी जींस गंदी है और बारिश हो रही है, तो बिना धोएं ही उसे साफ करने के कुछ ट्रिक्स जान लीजिए।
बरसात का मौसम गर्मी से भले ही राहत दिलाता है लेकिन ये नई कई परेशानियों को खड़ा कर देता है। बारिश होने के बाद कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, तो कभी धुले हुए कपड़ों से भी गंदी बदबू आने लगती है। खासतौर पर मोटी डेनिम वाली जींस को सुखाना किसी टास्क से कम नहीं होता। अब अगर आपको जींस कल ही पहननी है लेकिन वह सूखी ही नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे में एक तरीका है कि आप बिना पानी से धोएं ही अपनी डेनिम जींस को साफ कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पानी से धोएं कैसे साफ करें, तो इसके लिए आसान ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक से बिना पानी की बूंद गिराए आपकी जींस साफ हो जाएगी और बदबू भी दूर हो जाएगी।
कैसे साफ करें जींस
अगर जींस पर दाग-धब्बे लगे हैं या फिर कहीं पर मिट्टी जैसे निशान हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ज्यादातर जींस में गंदे-पीले निशान दिखने लगते हैं, जिन्हें साफ करना जरूरी होता है।
दाग साफ करने की ट्रिक- अगर जींस पर दाग लगे हैं, तो पूरी धोने के बजाय उतनी जगह को ही साफ करें। इसके लिए आपको टूथब्रश लेना है और उस पर डिटर्जेंट लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ना है। इसके बाद गीला कपड़ा लें और रगड़कर साफ करें।
हल्के दागों के लिए क्या करें- जींस पर किसी खाने की चीज का निशान है या फिर बेहद हल्के दाग है, तो आप गीली वाली नैपकिन लें। उससे रगड़कर जींस को साफ करें। गीली वाली नैपकिन में एक तरह का जेल होता है, जो दाग को साफ करने में मदद करेगा।
प्रेस भी करेगा मदद- अगर जींस बिल्कुल हल्की गीली है, तो आप प्रेस करके भी सुखा सकते हैं। प्रेस को गरम कर लें और नमी वाली जगहों पर करते हुए सुखाएं। प्रेस तो ज्यादा तेज गर्म न करें, वरना जींस जल जाएगी।
बदबू दूर करने के लिए क्या करें
कई बार ऐसा होता है कि जींस साफ हो चुकी होती है लेकिन उसमें से अजीब से बदबू आ रही होती है। ये बदबू सीलन जैसी होती है, जो अक्सर नमी या गीले कपड़ों से आती है। इसे साफ करने के लिए दो ट्रिक्स अपना सकते हैं।
बेकिंग सोडा करेगा मदद- जींस को सीधा-सीधा फैला दें और बेकिंग सोडा छिड़ककर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। करीब 1 घंटे के बाद किसी कपड़े से बेकिंग सोडा को साफ करें और पोंछकर हटा दें। बेकिंग सोडा कपड़े में मौजूद नमी सोख लेगा और बदबू को भी दूर करेगा।
सफेद सिरके का स्प्रे- बदबू हल्की है, तो आप जींस पर सफेद सिरके का स्प्रे भी मार सकते हैं। सफेद सिरका क्लीनिंग एजेंट माना जाता है और साथ ही उससे बदबू भी कम हो जाती है। सफेद सिरके को छिड़क दें और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर नैपकिन से पोंछकर सुखा लें और इसके ऊपर आप परफ्यूम छिड़क दें। ऐसा करने से बदबू गायब हो जाएगी और खुशबू आएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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