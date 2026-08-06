बिना सीढ़ी और स्टूल के पंखा मिनटों में होगा साफ, इस देसी जुगाड़ से हट जाएगी जमी गंदगी और धूल
छत वाला पंखा अगर गंदा हो जाए, तो हवा कम आने लगती है। ऐसे में इसकी समय-समय पर सफाई करना जरूरी होता है। अगर आपके घर में सीढ़ी- स्टूल नहीं है, तो सफाई करने के कुछ देसी तरीके अपनाकर देखें।
छत पर लगा पंखा हर दिन चलता है और ऐसे में धूल-गंदगी के कारण इसके पंख गंदे और चिपचिपे हो जाते हैं। ज्यादा गंदगी जमा होने पर पंखे की हवा धीमी हो जाती है और धीरे-धीरे बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आपका छत वाला पंखा भी धीरे चल रहा है और गंदगी जमा हो चुकी है, तो अब साफ करने का समय आ गया है। अगर घर पर पंखा साफ करने के लिए सीढ़ी या स्टूल नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ देसी जुगाड़ बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना सीढ़ी-स्टूल के भी पंखा साफ कर सकते हैं।
बिना सीढ़ी और स्टूल के ऐसे करें सफाई
अगर आपके घर में सीढ़ी या स्टूल नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल बाजार में लंबे हैंडल वाले माइक्रोफाइबर डस्टर और टेलीस्कोपिक क्लीनिंग रॉड आसानी से मिल जाते हैं। इनकी मदद से आप जमीन पर खड़े-खड़े ही पंखे के ब्लेड तक पहुंच सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तो डंडे या वायपर की मदद लें।
वायपर या डंडा किससे होगा साफ
डंडे पर मोटा कपड़ा लगा दें, जिससे आसानी से गंदगी साफ हो जाए। फिर इसकी मदद से आप पंखे के ब्लेड्स को पोछते हुए साफ करें। अगर डंडा नहीं है, तो वायपर लें और उसके ऊपर कपड़ा लपेट दें। वायपर से भी आप पंखा आसानी से साफ कर सकते हैं।
जिद्दी धूल हटाने के लिए क्या करें
अगर पंखे पर गंदगी-धूल ज्यादा जमी है, तो कपड़े पर हल्का सा पानी या क्लीनिंग स्प्रे छिड़क दें। फिर ब्लेड्स को साफ करें। इससे धूल उड़ेगी नहीं और कपड़े से आसानी से पोछ सकते हैं। अगर ब्लेड्स पर चिकनाई ज्यादा है, तो टिश्यू पेपर से बाद में पोछ सकते हैं। बिस्तर पर खड़े होकर सफाई कर रहे हैं, तो नीचे पुरानी चादर या अखबार बिछा दें।
किन बातों का रखें ध्यान
पंखा साफ करने के दौरान स्विच ऑफ जरूर कर दें और पंखा बंद करने के फौरन बाद सफाई न करें। पानी के संपर्क में आने से करंट आ सकता है। डंडे वायपर से धीरे-धीरे सफाई करें और ज्यादा जोर से ब्लेड्स को न रगड़ें, वरना पंखा खराब हो सकता है।
कितने दिनों में कर लेनी चाहिए सफाई?
सामान्य घरों में महीने में कम से कम एक या दो बार पंखे की सफाई करनी चाहिए। अगर घर सड़क के पास है या धूल ज्यादा आती है, तो हर 15 दिन में पंखा साफ करना बेहतर रहेगा। रोजाना सफाई से पंखे की हवा बेहतर रहती है और वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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