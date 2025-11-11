Hindustan Hindi News
सफेद जूते हो गए गंदे-काले, सिर्फ 2 ट्रिक्स से दिखेंगे नए जैसे

संक्षेप: सफेद जूते आजकल फैशन ट्रेंड बन चुके हैं। हर आउटफिट के साथ ये चल जाते हैं लेकिन गंदे जल्दी हो जाते हैं। सफेद जूते जब काले दिखने लगे, तो लुक खराब हो जाता है। चलिए बताते हैं इन्हें साफ करने के आसान तरीके।

Tue, 11 Nov 2025 01:01 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सफेद जूते पहनना आजकल फैशन ट्रेंड बन गया है और ये सभी पर अच्छ लगते हैं। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म के साथ और कॉलेज के लड़के-लड़कियां व्हाइट शूज कैजुअल और एथनिक लुक के साथ कैरी कर रहे हैं। किसी भी आउटफिट के साथ ये अच्छे लगते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग स्टाइल से व्हाइट शूज कैरी करते हैं। सफेद जूते पहनने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर इन्हें पहनने पर अच्छा लुक नहीं मिलता। अगर आपके जूते भी काले या गंदे दिख रहे हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए घर पर 2 आसान ट्रिक्स अपना सकते हैं। इन ट्रिक्स की मदद से जूते बिल्कुल साफ और नए जैसे दिखने लगेंगे।

पहला तरीका-

सफेद जूतों को साफ करने के लिए पहला तरीका है कि आप उन्हें पहले पानी में भिगो दें। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच सिरका लेकर मिला दें। इस पेस्ट को भीगे हुए जूतों पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ें। इसके बाद टूथ ब्रश या कपड़े वाले ब्रश की मदद से रगड़कर साफ करें। फिर पानी से जूतों को धोकर साफ करें और धूप में सूखने के लिए रख दें।

दूसरा तरीका-

टूथपेस्ट का इस्तेमला आप दांतों को साफ करने के लिए रोजाना करते होंगे लेकिन क्या कभी इससे जूते चमकाये हैं। अगर नहीं, तो ये तरीका अब अपनाकर देख लें। सफेद जूतों को पानी से भिगोएं और फिर टूथपेस्ट ब्रश में लेकर इस पर लगाकर 5 मिनट छोड़ दें। टूथपेस्ट में क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो जूतों पर जमा मैल साफ कर देते हैं। फिर ब्रश से रगड़ते हुए शूज क्लीन करें और पानी से धो लें।

साफ कैसे रखें

व्हाइट शूज को रोजाना साफ नहीं किया जा सकता लेकिन इसे गंदगी से थोड़ा बचाया जा सकता है। इसके लिए आप जब भी शूज पहनकर बाहर जाए, तब वापिस आने पर उन्हें वेट वाइप्स या सॉफ्ट कपड़े से पोछ दें। ऐसा करने से धूल जमेगी नहीं और जूते चमकते रहेंगे। हफ्ते में 1 बार आप जूतों को साफ करने का काम कर सकते हैं, रोजाना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

