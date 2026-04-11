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गंदे और चिकने बाल्टी-मग चमकाने के लिए ये हैं बेस्ट हैक्स, पुराने दाग भी हो जाएंगे चकाचक

Apr 11, 2026 12:12 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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बाथरूम चाहें छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन हर कीमत पर उसे साफ रखना जरूरी है। नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बाल्टी-मग से गंदे, चिकने और पुराने दाग  चमकाने के लिए यहां बताए हैक्स को अपनाएं। 

गंदे और चिकने बाल्टी-मग चमकाने के लिए ये हैं बेस्ट हैक्स, पुराने दाग भी हो जाएंगे चकाचक

बाथरूम को साफ रखने के लिए रोजाना थोड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। जब आप रोजाना बाथरूम की सफाई करते हैं तो आपको महीने में एक बार डीप क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि, कुछ लोग बाथरूम के टाइल्स, पॉट और सिंक को तो अच्छे से साफ कर लेते हैं लेकिन यहां रखे बाल्टी, मग और स्टूल की सफाई पर कम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है। लंबे समय तक बाथरूम में रखी ये चीजें चिकनी हो जाती हैं और पानी के दाग भी जम जाते हैं। ऐसे में गंदे चिकने बाल्टी-मग चमकाने के लिए आप यहां बताए असरदार हैक्स को अपनाएं। ये हैक्स बाल्टी पर लगे पुराने दाग को भी चकाचक कर सकते हैं।

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पहला हैक

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सबसे पहले बाल्टी और मग दोनों में गर्म पानी डालें और फिर कपड़े धोने वाले ब्रश से आप इसे साफ करें। फिर दो चम्मच बेकिंग सोडा और विनेगर डालें। जब एक फोम बन जाए तो इसमें डिशवॉश मिलाएं। अब इस सॉल्यूशन को बाल्टी और मग में डाल कर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बीस मिनट बाद स्क्रब की मदद से हल्का घिसें। दोनों चीजों को अच्छे से रगड़ने के बाद पानी से धो लें।

दूसरा हैक

इस हैक को अपनाने के लिए आपको जरूरत होगी नींबू और नमक की। इसके लिए बाल्टी को गीला करने से पहले नमक डालें और फिर नींबू की मदद से इसे अच्छे से रगड़ें। पूरी तरह से रब करने के बाद इसे गुनगुने पानी से धोएं।

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तीसरा हैक

काले पड़ चुके या काई लगी बाल्टी के लिए यह पुराने कपड़े या रूई की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाल्टी पर लगाएं। इसे कम से कम 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर बाद में लिक्विड साबुन और ब्रश से रगड़कर साफ कर लें।

चौथा हैक

गंदी चिकनी बाल्टी को साफ करने के लिए ईनो मददगार साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए बाल्टी को थोड़ा गीला करें और उस पर ईनो छिड़क दें। अब ऊपर से थोड़ा नींबू का रस डालें ताकि झाग बने। फिर 10 मिनट बाद रगड़कर धो लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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