पूजा वाले बर्तन और मूर्ति चमकाने का वायरल सीख लें, बस 3 चीजें मिलाकर बनेगा पेस्ट!
Clean Copper Naturally: अगर तांबे की मूर्तियां या बर्तन काले पड़े हुए रह गये हैं, तो ये वायरल हैक ट्राई कर के जरूर देखें। इंस्टाग्राम पर भरत सिसोदिया ने इस ट्रिक को शेयर किया है। कमाल की बात है कि आपकी रसोई में ही सारी चीजें मौजूद हैं, जिनसे तांबा एकदम चमक उठेगा।
तांबे के बर्तन आज भी कई घरों में इस्तेमाल होते हैं। खासतौर से पूजा का कलश, घंटी और मूर्तियां आमतौर पर तांबे की होती हैं। शुरुआत में तो तांबे की चीजें काफी चमकती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एकदम काली पड़ जाती हैं। इन्हें आप कितना भी रगड़कर साफ कर लो, इनका कालापन हटने का नाम नहीं लेता। जाहिर है ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी नवरात्रि शुरू हो गई है, इस दौरान तो आपने मंदिर को साफ किया होगा। लेकिन अगर तांबे की मूर्तियां या बर्तन काले पड़े हुए रह गये हैं, तो ये वायरल हैक ट्राई कर के जरूर देखें। इंस्टाग्राम पर भरत सिसोदिया ने इस ट्रिक को शेयर किया है। कमाल की बात है कि आपकी रसोई में ही सारी चीजें मौजूद हैं, जिनसे तांबा एकदम चमक उठेगा।
तांबे को चमकाने का वायरल हैक, क्या-क्या चीजें चाहिए?
कॉपर के बर्तन और मूर्तियों को चमकाने का ये हैक खूब वायरल हो रहा है। इसके लिए आपको किसी केमिकल या पानी तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और कॉपर का बर्तन बिल्कुल नए जैसा चमक उठेगा। आपको केवल तीन चीजों की जरूरत होगी बेसन, नमक और नींबू। इन्हीं चीजों से एक पेस्ट तैयार करना है, जिससे कॉपर दोबारा शाइन करने लगेगा। आइए जानते हैं इस्तेमाल कैसे करना है।
कैसे साफ करें कॉपर के बर्तन और मूर्तियां?
सबसे पहले एक छोटी कटोरी में नींबू का रस निचोड़ लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा बेसन मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। साथ में थोड़ा सा सादा नमक भी एड करें। अच्छे से चलाते हुए सभी चीजों को आपस में मिक्स करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब निचोड़ा हुआ नींबू का टुकड़ा लें और उसमें ये पेस्ट लगा लें। इसे तांबे के बर्तन या मूर्ति पर रगड़ते हुए अच्छे से अप्लाई करें। हल्के हाथों से थोड़ी देर रगड़ लें, इससे कॉपर का कालापन हटने लगेगा।
अब आप चाहें तो 10 मिनट के लिए बर्तन या मूर्ति को यूं ही छोड़ दें। फिर किसी साफ कपड़े की मदद से पोंछते हुए साफ कर लें। वैसे रगड़ने के बाद आप तुरंत भी कपड़े से साफ कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप देखेंगे कि तांबे पर जमा हुआ सारा कालापन हटने लगता है और उसमें बिल्कुल नए जैसी चमक आ जाती है।
कैसे काम करता है वायरल तरीका?
इस हैक में जिन तीन चीजों का यूज हुआ है, वो सभी एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट हैं। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड कॉपर पर जमी गंदगी और ऑक्साइड की परत को हटाने में मदद करता है। वहीं नमक एक नेचुरल स्क्रबर की तरह काम करता है। बेसन इस मिक्सचर को अच्छे से बाइंड करता है, जिससे सफाई आसानी होती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।