दिवाली से पहले झूमर की सफाई करना न भूलें, इन 3 चीजों से मिनटों में हटाएं गंदगी
दिवाली की सफाई के दौरान हम कमरा, सोफा, बेड, अलमारी, फर्श सबकुछ चमका लेते हैं लेकिन कई बार झूमर की सफाई करने भूल जाते हैं। तो इस बार त्योहार से पहले ही झूमर की सफाई के लिए सबसे सरल तरीका अपनाएं और उसे फटाफट साफ कर लें।
दिवाली का त्योहार आते ही घर की साफ-सफाई शुरू हो जाती है। लोग फर्श, खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर को चमकाने में जुट जाते हैं, लेकिन कई बार घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले झूमर की सफाई करना भूल जाते हैं। लगातार इस्तेमाल और धूल-मिट्टी के कारण झूमर पर गंदगी जमने लगती है, जिससे उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली से पहले अपने घर के झूमर को चमकाना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद ले सकते हैं। इसके लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल की गई तीन चीजों से आप घर पर ही सफाई के लिए एक आसान स्प्रे तैयार कर सकते हैं।
किन 3 चीजों से साफ होगा झूमर
घर पर झूमर की बाहरी सतह की सफाई के लिए आप डिस्टिल्ड वॉटर, थोड़ा सा हल्का डिशवॉश लिक्विड और एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें। पानी और डिशवॉश लिक्विड की मदद से हल्की धूल और चिकनाई हटाने में मदद मिल सकती है, जबकि माइक्रोफाइबर कपड़ा सतह को साफ करने के काम आता है। आपको 1 कप डिस्टिल्ड वॉटर और हल्के डिशवॉश लिक्विड की 1-2 बूंदें चाहिए होंगी। साथ में माइक्रोफाइबर कपड़ा लें। इन चीजों को चीजों को मिलाकर स्प्रे तैयार करें।
झूमर की सफाई करने का सही तरीका
- झूमर की सफाई शुरू करने से पहले मेन स्विच बंद करें। सेफ्टी के लिए सर्किट ब्रेकर भी बंद कर सकते हैं। अगर झूमर जल रहा हो तो बल्ब और झूमर पूरी तरह ठंडे होने के बाद ही सफाई शुरू करें। अगर आपके झूमर के पार्ट्स खुल सकते हो, तो उन्हें खोलकर निकाल दें। आप चाहे तो निकालने और दोबारा लगाने का वीडियो देखें।
- फिर सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े या मुलायम डस्टर की मदद से झूमर पर जमी धूल साफ करें। इससे गीले कपड़े से सफाई करते समय धूल फैलने की समस्या कम हो सकती है। फिर क्लीनिंग स्प्रे को झूम पर छिड़क दें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
- अब झूमर के अलग-अलग हिस्सों को सावधानी से कपड़े की मदद से साफ करें। क्रिस्टल या सजावटी लटकनों को जोर से न खींचें। अगर सभी पार्ट्स को साफ कर सकते हैं, तभी करें वरना रहने दें।
- सफाई के बाद सूखे, मुलायम कपड़े से नमी को बिल्कुल सूख जाने दें। बिजली दोबारा चालू करने से पहले झूमर को अच्छे से लटका लें। ध्यान दें कि झूमर पर नमी ना रहे, वरना खतरा हो सकता है।
इन चीजों का न करें इस्तेमाल
झूमर की सफाई में सिरका, ब्लीच, अमोनिया या दूसरे तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से शीशे की चमक फीकी या फिर खराब सकती है। अगर झूमर की सफाई का कोई खास रूल है, तो उसके हिसाब से ही सफाई करें। जो तरीका हमने बताया है वह काफी बेसिक है लेकिन आप अपने झूमर के हिसाब से क्लीनिंग करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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