धनतेरस के त्योहार में सोना-चांदी की खरीदारी ज्यादा होती है। इस साल आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी में हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी मेहनत की कमाई बेकार ना हो जाए इसलिए असली और नकली सोना-चांदी जांच कर ही खरीदें।

धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का प्लान है तो कुछ जरूरी बातों को जरूर नोट कर लें। दिपावली के 5 दिन का पर्व आज से शुरू हो रहा और पहला दिन धनतेरस का होता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और शुभ चीजों की खरीदारी करते हैं। आमतौर पर सोना -चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अगर धनतेरस पर आप भी गोल्ड-सिल्वर में अपने कीमती पैसों को खर्च करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जिससे सोने-चांदी की शुद्धता की जांच की जा सके और आपकी मेहनत की कमाई नकली गहनों में ना खर्च हो जाए।

सोने की शुद्धता कैसे चेक करें सोना खरीदने से पहले उसकी प्योरिटी जरूर चेक कर लें। जितने ग्राम के सोने का रेट आप दे रहे हैं उतना सोना बदले में मिल भी रहा है या नहीं इसी बात को चेक करने के लिए गोल्ड के ऊपर तीन चीजों को चेक करें।

1- गोल्ड पर BIS की हॉलमार्क लगी होती है। BIS का लोगो लगा होता है।

2- साथ में प्यूरिटी मार्क होता है,

3- और,इसके साथ ही गोल्ड ज्वैलरी पर HUID नंबर लिखा होता है। ये हॉलमार्क यूनिक आडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) नंबर पूरे 6 डिजिट का होता है।

हर ज्वैलरी पर ये तीनों चीज देखकर ही गोल्ड की ज्वैलरी खरीदें। साथ ही ज्वैलर से पूरे डिटेल बिल की डिमांड करें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी बेचने वाले ज्वैलर्स का रजिस्ट्रेशन होता है। जिसे सोना खरीदने से पहले आप BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर दुकानदार के रजिस्ट्रेशन की डिटेल चेक कर सकते हैं।

घर में कैसे चेक करें सोना सोने की शुद्धता की जांच करनी है कि कहीं आपको सोनार ने धोखा तो नहीं दे दिया इसके लिए ये दो टेस्ट किए जा सकते हैं

1- सिरका टेस्ट सोने के आभूषण पर सिरका डालकर देखें। अगर सोना नकली होगा तो वो रंग बदलता हुआ सा नजर आएगा या फिर वो सिरके के साथ रिएक्ट करेगा। असली सोने पर सिरके का कोई असर नहीं होता। ये टेस्ट आप अपनी घर में रखी ज्वैलरी पर ट्राई करें, कहीं आपने घर में नकली गहने तो नहीं सहेजकर रखे हैं।

2- सिरेमिक प्लेट पर रगड़ें असली सोना बेहद मुलायम होता है, उसे पहनने लायक मजबूत बनाने के लिए हल्की मिलावट की जाती है। जब आप किसी अनपॉलिश्ड सेरेमिक की प्लेट पर सोना रगड़ते हैं तो हल्का पीला निशान बन जाता है। वहीं अगर सोना नकली होगा तो उसका कोई निशान सिरेमिक प्लेट के ऊपर नजर नहीं आएगा।

3- इसके अलावा सोने के आभूषणों को रगड़कर हाथों से घिसने पर काली पॉलिश जैसा या रंग जैसा दिखे तो ये नकली सोने की पहचान होती है।

चांदी की शुद्धता कैसे चेक करें धनतेरस पर चांदी की खरीदारी लोग काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं और चांदी में मिलावट की आशंका भी ज्यादा होती है। चांदी में तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे दूसरे मेटल की मिलावट हो सकती है। इसलिए जब चांदी खरीदने जाएं तो कुछ खास तरीकों से शुद्धता को चेक करें। क्योंकि चांदी की प्योरिटी की गारंटी कोई नहीं देता।

1- बर्फ से चांदी की जांच चांदी गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैलाती है और इसी गुण की वजह से चांदी की प्योरिटी को चेक करने के लिए बर्फ की जांच की जाती है। चांदी पर बर्फ को रखने पर अगर ये तेजी से गलने लगे तो मतलब शुद्ध है। हालांकि बर्फ के पिघलने की गति से चांदी की शुद्धता की पूरी जांच नहीं हो पाती।

2- चुंबक से चांदी की जांच चांदी धातु चुंबक से नहीं चिपकती। चांदी की प्योरिटी चेक करनी है तो खास तरह के चुंबक नियोडिमियम मैग्नेट का इस्तेमाल करें। अगर ये शक्तिशाली चुंबक चांदी को नहीं खींच पा रहा तो मतलब चांदी असली है। हालांकि चुंबक से चांदी की पूरी शुद्धता नहीं मापी जा सकती क्योंकि जिंक, एल्यूमिनियम, तांबा की मिलावट होने पर वो चुंबक से नहीं चिपकेगा।