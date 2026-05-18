काम की बात: पेट्रोल की जगह गाड़ी में पानी तो नहीं भरवा रहे हैं आप? इन 3 आसान स्टेप्स से करें असली-नकली की पहचान
जब भी किसी चीज के दाम बढ़ते हैं, तो उसमें मिलावट भी की जाती है। इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दाम आमसान छू रहे हैं और यही कारण है कि इनमें भी मिलावट हो रही है। क्या आप अपनी गाड़ी में असली पेट्रोल भरवा रहे हैं, जानने के लिए 3 तरीके आजमाकर देखें।
पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में मिलावट होना भी आम है। बीत दिनों कई ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि पेट्रोल में पानी मिला होता है या कोई और तेल मिला मिला देते हैं। नकली पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है और ये गाड़ी के लिए भी नुकसानदायक रहता है। कई बार लोग बिना जांच किए पेट्रोल भरवा लेते हैं, जिसका सीधा असर गाड़ी के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अगर आपकी कार या बाइक अचानक ज्यादा धुआं छोड़ने लगे, माइलेज कम हो जाए या इंजन में आवाज आने लगे, तो यह नकली या मिलावटी पेट्रोल का संकेत हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों से आप असली और नकली पेट्रोल की पहचान कर सकते हैं और बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
नकली पेट्रोल में क्या होता है
नकली या मिलावटी पेट्रोल में अक्सर सस्ते और खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि उसकी मात्रा बढ़ाई जा सके और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से केरोसिन, नेफ्था, सॉल्वेंट, लो-क्वालिटी ऑयल या दूसरे ज्वलनशील केमिकल मिलाए जाते हैं। कई मामलों में एथेनॉल की मात्रा भी तय सीमा से ज्यादा होती है। ऐसा पेट्रोल गाड़ी के इंजन को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है।
पहचानने के 3 आसान तरीके
- सफेद कागज की मदद से भी पेट्रोल की शुद्धता की जांच की जा सकती है। इसके लिए एक सादा सफेद कागज लें और उस पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालें। अगर पेट्रोल असली और शुद्ध होगा, तो वह कुछ ही देर में पूरी तरह उड़ जाएगा और कागज पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। वहीं, अगर पेट्रोल में मिलावट होगी, तो कागज पर तेल जैसा दाग या निशान रह जाएगा। ऐसे निशान इस बात का संकेत होते हैं कि पेट्रोल में कोई दूसरी चीज मिलाई गई है।
- पानी की मदद से भी पेट्रोल की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। इसके लिए एक गिलास में पानी लें और उसमें थोड़ा पेट्रोल डालकर हल्का हिलाएं। अगर पेट्रोल शुद्ध होगा, तो पानी और पेट्रोल की दो अलग-अलग साफ परतें नजर आएंगी, क्योंकि दोनों आपस में नहीं घुलते। लेकिन अगर इसमें तीसरी परत दिखाई दे या पेट्रोल की अलग लेयर साफ न बने, तो समझिए कि उसमें मिलावट हो सकती है। यह संकेत देता है कि पेट्रोल में दूसरे केमिकल या कोई और तेल मिलाए गए हैं।
- पेट्रोल की पहचान उसके रंग और महक से भी की जा सकती है। शुद्ध पेट्रोल आमतौर पर हल्के पीले रंग का और काफी साफ दिखाई देता है, जबकि मिलावटी पेट्रोल गहरा, धुंधला या असामान्य रंग का लग सकता है। इसके अलावा असली पेट्रोल की गंध सामान्य होती है, लेकिन अगर उसमें तेज केमिकल जैसी महक या मिट्टी के तेल जैसी बदबू महसूस हो, तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है। ऐसे पेट्रोल का इस्तेमाल वाहन के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है।
पेट्रोल नकली है या असली इसकी जांच जरूर करें। नकली पेट्रोल गाड़ी के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे हादसा भी हो सकता है। अगर पेट्रोल में मिलावट मिलती है, तो टोल-फ्री नंबर 1915 (कंज्यूमर हेल्पलाइन) या तेल कंपनियों के कस्टमर केयर नंबरों पर भी संपर्क कर शिकायत सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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