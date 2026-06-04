गर्मी में गार्डनिंग टिप्स: पौधों की देखभाल कैसे करें और क्या है पानी देने का सही समय?
Best Summer Gardening Tips: गर्मी में पौधों की सही देखभाल बहुत जरूरी है। अगर आप सही समय पर पानी देते हैं तो पौधे हरे-भरे रहते हैं, सूखते नहीं और अच्छे से बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में जानें सही गार्डनिंग टिप्स और पानी देने का सही समय।
सोचिए, आपने पौधों को भर-भरकर पानी दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मिट्टी फिर सूखी दिखने लगी। ऐसा क्यों होता है? असल में बात सिर्फ पानी देने की नहीं, बल्कि सही समय की है। गर्मी में सूरज इतना तेज होता है कि पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही उड़ जाता है। और पौधों को लगता है जैसे उन्हें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा समय बदल दिया जाए, तो वही पानी पौधों के लिए जादू जैसा काम करता है। पौधे खुश, पत्ते हरे और फूल ज्यादा खिलते हैं। इसलिए बागवानी में एक छोटी सी आदत बड़ा फर्क डाल देती है।
सुबह का समय – पौधों की सबसे पसंदीदा आदत
- सुबह-सुबह जब हवा ठंडी होती है और सूरज हल्का होता है, उस समय पौधों को पानी देना सबसे अच्छा होता है। सोचिए जैसे इंसान सुबह उठकर पानी पीता है और तरोताजा हो जाता है, वैसे ही पौधे भी सुबह पानी मिलने पर पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हैं।
- इस समय पानी मिट्टी में आराम से चला जाता है और पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। दिन भर पौधे उसी नमी के सहारे टिके रहते हैं। सबसे बड़ी बात- पानी की बर्बादी भी कम होती है।
दोपहर का समय – सबसे गलत समय
- दोपहर में जब धूप सिर पर होती है, तब पानी देना पौधों के लिए लगभग बेकार जैसा हो जाता है। पानी डालते ही गर्मी उसे भाप बनाकर उड़ा देती है।
- ऐसे में पौधों को ना तो सही नमी मिलती है और ना ही फायदा होता है। कई बार तेज गर्म पानी और धूप मिलकर पत्तों को भी कमजोर कर देते हैं। इसलिए यह समय बिल्कुल टालना चाहिए।
शाम का समय – ठीक है, लेकिन सावधानी जरूरी
- शाम को भी पानी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत देर नहीं करनी चाहिए। हल्की शाम में पानी देने से मिट्टी रात भर नमी पकड़कर रखती है।
- लेकिन अगर देर हो जाए और पत्ते पूरी रात गीले रहें, तो छोटे कीड़े या फंगस लगने का डर बढ़ जाता है। इसलिए शाम का समय सिर्फ तब सही है जब सूरज ढलने से पहले काम पूरा हो जाए।
पानी देने का तरीका भी उतना ही जरूरी है!
सिर्फ समय ही नहीं, तरीका भी मायने रखता है। पानी हमेशा पौधे की जड़ों के पास डालें। ऊपर से पत्तों पर ज्यादा पानी डालने से खास फायदा नहीं होता। धीरे-धीरे पानी डालें ताकि मिट्टी उसे अच्छे से सोख ले। अगर एकदम से बहुत पानी डाल दिया, तो मिट्टी बह सकती है और जड़ों को नुकसान हो सकता है।
छोटा सा बदलाव, बड़ा फायदा!
बागवानी में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं होता, बस छोटी-छोटी समझ काम आती है। सही समय पर पानी देने से पौधे खुद बता देते हैं कि वे खुश हैं। हरे पत्ते, ताजे फूल और कम पानी की बर्बादी- बस इतना ही काफी है एक अच्छे गार्डन के लिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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