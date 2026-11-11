छठ पूजा के लिए सूप खरीदने जा रहे हैं? जान लें सही साइज, डिजाइन और क्वालिटी पहचानने का तरीका
छठ पूजा में सूप का बड़ा रोल होता है और महिलाएं पूजा से पहले ही सूप खरीद लेती हैं, लेकिन कई बार ज्यादा पैसे देकर भी बेकार सूप हाथ लगता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सही सूप चुनने का तरीका।
छठ पूजा की तैयारियों में सूप खरीदना भी एक जरूरी काम है। बाजार में इन दिनों बांस के सूप की कई वैरायटी देखने को मिलती हैं। कहीं छोटे-बड़े सूप मिल रहे हैं, तो कहीं रंगीन डिजाइन और सजावट वाले सूप भी दुकानों पर दिख रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोग कलर और डिजाइन को देखकर सूप खरीद लेते हैं लेकिन फिर वह खराब निकल जाता है। कई बार सुंदर बुनाई वाला सूप कमजोर निकल जाता है, तो वही कुछ लोग ज्यादा पैसे देकर भी धोखा खा जाते हैं। सूप में फल, प्रसाद रखकर महिलाएं छठ पूजा करती हैं, ऐसे में सूप सही क्वालिटी का हो और कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। वरना पूजा करते समय ही वह टूट सकता है। अगर आप भी सूख खरीदने जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे उसकी क्वालिटी और डिजाइन की सही पहचान कैसे करें?
सूप खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान
- बाजार में आजकल सादे बांस के सूप के अलावा रंगीन और सजावटी डिजाइन वाले सूप भी मिलते हैं। इनमें गोटा-पट्टी, रंगीन धागे और दूसरी सजावटी चीजें लगी होती हैं। ये देखने में सुंदर जरूर लगते हैं, लेकिन खरीदते समय सिर्फ डिजाइन पर ध्यान न दें। बल्कि बुनाई और मजबूती देखें।
- सूप खरीदते समय बांस की गुणवत्ता सबसे जरूरी है। कई बार कम कीमत में मिलने वाले सूप में पतली और कमजोर तीलियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखें कि सूप की बुनाई कैसी है। कहीं बांस की तीलियां ढीली तो नहीं हैं और किनारे से सूप खुल तो नहीं रहा है। अच्छी क्वालिटी का सूप हाथ में लेने पर मजबूत महसूस होता है।
- सूप की मजबूती काफी हद तक उसकी बुनाई पर निर्भर करती है। अगर बुनाई ढीली है, तो उसमें फल और प्रसाद रखने पर सूप का आकार बिगड़ सकता है। खरीदने से पहले देखें कि तीलियां एक-दूसरे में ठीक से फंसी हुई हैं या नहीं। सूप के बीच में ज्यादा खाली जगह नहीं होनी चाहिए। किनारों की फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए।
- कई दुकानदार छोटे सूप को भी बड़ा बताकर बेच सकते हैं। इसलिए खरीदते समय केवल दुकानदार की बात पर भरोसा न करें। खुद सूप का आकार देखकर तुलना करें। अगर आपको बड़े आकार का सूप चाहिए, तो दुकान में रखे दूसरे सूप से उसकी तुलना करें। जरूरत पड़ने पर इंच या सेंटीमीटर में उसका माप भी पूछ सकते हैं।
- रंगीन और डिजाइनर सूप देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी खरीदारी में थोड़ी सावधानी जरूरी है। कुछ सूपों में इस्तेमाल किया गया रंग हाथ लगाने पर निकल सकता है। इसके अलावा सूप पर रखे गए फल-प्रसाद पर भी रंग आ सकता है, जो सही नहीं होता। खरीदने से पहले सूखे सफेद कपड़े से सजावटी हिस्से को हल्के हाथ से रगड़कर देखें। अगर रंग कपड़े पर आ रहा है, तो ऐसा सूप खरीदने से बचें। बल्कि आप साधारण सूप लेकर घर पर खुद भी सजा सकते हैं।
- छठ पूजा के दौरान सूप की मांग बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा सस्ता सूप खरीदने से बचें। एक ही आकार और क्वालिटी के दो-तीन सूप की कीमत की तुलना करें। कई बार सस्ता सूप कमजोर बुनाई या खराब बांस से बना होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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