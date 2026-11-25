सर्दियों में पौधों को कब और कितना पानी देना चाहिए? 3 नियमों से हरा-भरा रहेगा पौधा!
सर्दियों में पौधों की जरूरत बदल जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इन दिनों पौधों को कब और कितने दिनों में पानी देना चाहिए। इसी से जुड़े ये 3 नियम याद रखेंगे, तो आपका ठंड में भी आपका पौधा एकदम हरा-भरा रहेगा।
सर्दियों में जैसे हमारा रहन-सहन बदल जाता है, वैसे ही पौधों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। ठंड के साथ पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और उनकी जरूरतें भी बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, जैसे गर्मियों में पौधों को ज्यादा पानी चाहिए होता है, सर्दियों में उतने पानी की जरूरत नहीं होती। कई लोग यही गलती करते हैं कि सर्दियों में भी पौधे को गर्मियों जितना पानी देते हैं, जिससे पौधा मरने लगता है। ऐसे में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आखिर सर्दियों में पौधों को कितने दिनों में पानी देना सही रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ठंड के मौसम में आपके पौधे हरे-भरे रहें, तो पानी देने से जुड़े ये 3 नियम आपको जरूर याद रखने चाहिए।
सर्दियों में पौधों को कितना पानी देना चाहिए?
नियम 1- उंगली से मिट्टी जांचने के बाद दें पानी
सर्दियों में पौधे को पानी देने से पहले ये एक छोटा सा टेस्ट कर के देखें। अपनी उंगली को पौधे की मिट्टी में डालें। अगर ये दो इंच तक सूखी हुई है, तभी पानी दें। वहीं अगर पौधे की मिट्टी गीली बनी हुई है, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में पौधे की मिट्टी सूखने में काफी समय लेती है, इसलिए चेक करने के बाद ही गमले में पानी डालें।
कितने दिन में चेक करें मिट्टी?
सर्दियों में आप 3-4 दिन में एक बार पौधे की मिट्टी चेक कर के देख सकते हैं। वहीं अगर इनडोर पौधा है तो मिट्टी सूखने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में हफ्ते में एक बार चेक करना सही रहता है।
नियम 2- हमेशा सुबह के समय ही पानी दें
सर्दियों में पौधों को पानी देने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह पानी देने से पौधों के पास नमी सोखने का पर्याप्त समय मिल जाता है। वहीं जब आप पौधे को शाम या रात के टाइम पानी दे देते हैं, तो मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है। इससे पौधे की जड़ें सड़ने और पौधा खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं।
नियम 3- पानी ना ज्यादा ठंडा हो ना गर्म
सर्दियों में पौधों को ज्यादा ठंडा या गर्म पानी देने से बचें। बहुत ठंडा पानी देने से जड़ों को टेंपरेचर शॉक लग सकता है, जिससे पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। वहीं गर्म पानी पौधे की जड़ों को खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा सामान्य तापमान वाला पानी इस्तेमाल करें। पानी बहुत ठंडा है तो इसे हल्का गुनगुना कर के पौधे में डाल सकते हैं।
बोनस टिप- पौधे को पानी देने के बाद उसके नीचे रखी प्लेट एक बार जरूर चेक करें। अगर उसमें पानी जमा हो गया है, तो उसे बाहर निकाल दें। ऐसा ना करने से पौधे में नमी बनी रह सकती है, जिससे उसके सड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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