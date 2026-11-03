काम की बात: 2 से 4 लोगों के परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा? जानें
नया गीजर खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लें कि आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा। जानिए दो से चार लोगों के परिवार के लिए कौन-सा गीजर लेना बेहतर होगा।
नया गीजर खरीदने बाजार जाएं, तो सबसे पहले उसकी कीमत और डिजाइन पर नजर जाती है। लेकिन एक चीज है, जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है और वह है गीजर की कैपेसिटी। कई बार लोग घर के सदस्यों की संख्या के हिसाब से गीजर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि गर्म पानी कम पड़ रहा है या टैंक जरूरत से ज्यादा बड़ा है। आइए जानते हैं कि आपके परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा।
दो लोगों के परिवार के लिए कितना बड़ा गीजर लें?
- अगर आपके घर में सिर्फ दो लोग हैं, तो 15 लीटर का स्टोरेज गीजर आपके काम आ सकता है। इसमें नहाने के लिए जरूरत के हिसाब से गर्म पानी मिल सकता है।
- यह भी देखें कि आप नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं या शावर का। बाल्टी से नहाने पर पानी कम खर्च होता है, इसलिए 15 लीटर का गीजर काफी हो सकता है। वहीं, शावर से नहाने पर ज्यादा पानी लगता है। ऐसे में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा गीजर लेना पड़ सकता है।
तीन से चार लोगों के परिवार के लिए कौन-सा गीजर लें?
- अगर आपके घर में तीन या चार लोग हैं, तो 25 लीटर का स्टोरेज गीजर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 15 लीटर वाले गीजर के मुकाबले ज्यादा पानी जमा रहता है। इससे परिवार के लोगों को एक के बाद एक नहाने में आसानी हो सकती है।
सर्दियों में नहाने के लिए ज्यादा गर्म पानी चाहिए होता है, इसलिए बड़ा टैंक काम आ सकता है। लेकिन अगर घर के सभी लोग एक ही समय पर नहाते हैं या शावर का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी की जरूरत और बढ़ सकती है। इसलिए गीजर खरीदने से पहले यह भी देखें कि घर में गर्म पानी का इस्तेमाल कब और कितना होता है।
क्या 10 लीटर या 35 लीटर का गीजर लेना चाहिए?
10 लीटर का गीजर दो से चार लोगों के परिवार के लिए छोटा पड़ सकता है। खासकर सर्दियों में, जब नहाने के लिए ज्यादा गर्म पानी की जरूरत होती है। वहीं, 35 लीटर या उससे बड़ा गीजर हर छोटे परिवार के लिए जरूरी नहीं है।
बड़े गीजर में ज्यादा पानी गर्म होता है। इसलिए अगर घर में कम लोग हैं और गर्म पानी की जरूरत भी कम है, तो इतना बड़ा गीजर खरीदने का कोई खास फायदा नहीं होगा। गीजर सिर्फ उसकी कैपेसिटी देखकर न खरीदें। पहले यह समझें कि आपके घर में रोज कितने गर्म पानी की जरूरत पड़ती है।
गीजर खरीदते समय स्टार रेटिंग देखें
- गीजर खरीदते समय सिर्फ उसकी कैपेसिटी ही न देखें, बल्कि यह भी पता करें कि वह बिजली कितनी बचाता है। इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई की स्टार रेटिंग चेक करें। गीजर पर एक से पांच स्टार तक की रेटिंग होती है।
- पांच स्टार वाला गीजर आमतौर पर बिजली बचाने में ज्यादा मदद कर सकता है। तीन या चार स्टार वाले मॉडल भी मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक गीजर इस्तेमाल करने पर स्टार रेटिंग का फर्क बिजली के बिल में दिख सकता है। इसलिए गीजर की कीमत के साथ उसकी स्टार रेटिंग भी जरूर देखें।
स्टोरेज और इंस्टेंट गीजर में क्या फर्क है?
स्टोरेज गीजर में एक टैंक होता है, जिसमें पानी जमा करके गर्म किया जाता है। पानी गर्म होने के बाद आप इसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दो से चार लोगों के परिवार के लिए 15 से 25 लीटर वाला स्टोरेज गीजर काम आ सकता है।
वहीं, इंस्टेंट गीजर में पानी इस्तेमाल करते समय गर्म होता है। इसमें स्टोरेज गीजर की तरह बड़ा टैंक नहीं होता। यह रसोई या थोड़े गर्म पानी की जरूरत के लिए सही रहता है।
गीजर की सफाई और देखभाल के टिप्स
- गीजर खरीदने के बाद उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। इसके टैंक और पाइप में अच्छी इंसुलेशन होनी चाहिए, ताकि पानी जल्दी ठंडा न हो। अगर टैंक या पाइप से गर्मी बाहर निकलती है, तो पानी को दोबारा गर्म करने के लिए गीजर को ज्यादा काम करना पड़ सकता है।
- इसके अलावा, समय-समय पर गीजर को चेक और सफाई करवाएं। पानी में मौजूद नमक और गंदगी टैंक के अंदर जमा हो सकती है। इससे गीजर की काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। अगर आपका गीजर काफी पुराना है, तो उसकी सर्विस भी करवाते रहें।
कौन-सा गीजर रहेगा सही?
अगर आपके घर में दो लोग हैं, तो 15 लीटर का गीजर आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। वहीं, तीन से चार लोगों के परिवार के लिए 25 लीटर का स्टोरेज गीजर अच्छा विकल्प हो सकता है। गीजर खरीदते समय चार या पांच स्टार रेटिंग वाला मॉडल भी देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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