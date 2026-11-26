होटल रूम में घुसते ही टीवी पर डाल दें तौलिया, रिटायर्ड कर्नल ने बताई प्राइवेसी टिप
होटल में पहुंचते ही हम सबसे पहले सामान रखते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन कमरे में अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना जरूरी है। रिटायर्ड कर्नल ने इसके लिए एक छोटी सी सलाह दी है।
कहीं घूमने जाते हैं तो होटल का कमरा मिलते ही मन करता है कि जल्दी से सामान रखें और आराम करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कमरे में आप बेफिक्र होकर रहते हैं, वहां आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है? आजकल पर्सनल वीडियो लीक होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में लोगों के मन में भी छिपे कैमरों को लेकर डर रहता है। कई लोग कमरे के शीशे, लाइट और दूसरी चीजों को चेक करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज पर ध्यान नहीं देते जो हर कमरे में होती है। रिटायर्ड कर्नल हनी बख्शी ने इसी को लेकर एक अजीब लेकिन दिलचस्प सलाह दी है।
होटल में घुसते ही टीवी पर डाल दें तौलिया!
रिटायर्ड कर्नल हनी बख्शी का कहना है कि होटल के कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले बाथरूम में जाएं और वहां रखा बड़ा तौलिया लेकर टीवी को ढक दें। उनके मुताबिक, कमरे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर सावधान रहना जरूरी है। खासकर जब आप नहाने जाते हैं या कपड़े बदलते हैं, तब अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर होटल के टीवी में कैमरा लगा होता है। टीवी को तौलिये से ढकना कर्नल की बताई सावधानी है, लेकिन इससे कमरे में कहीं और लगा कैमरा छिपा है या नहीं, इसका पता नहीं चलता और न ही इससे पूरी सुरक्षा की गारंटी मिलती है।ता।
सिर्फ टीवी ही नहीं, फोन को लेकर भी दी सलाह
कर्नल हनी बख्शी ने मोबाइल फोन को लेकर भी एक बात कही है। उनका सुझाव है कि रात में सोते समय फोन को अपने पास रखने के बजाय दराज में रख दें। अगर आप होटल में रुके हैं और फोन की प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं, तो उसकी सेटिंग्स भी एक बार देख लें। कौन-से ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन मिली है, इसे चेक कर सकते हैं। जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उन्हें ये परमिशन देने से बचें।
होटल के कमरे में इन बातों का भी रखें ध्यान
- कमरे को एक बार अच्छी तरह देख लें: चेक-इन के बाद कमरे में रखी चीजों को ध्यान से देखें। कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखे, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं या जो वहां बेवजह रखी लग रही है, तो होटल स्टाफ से पूछें।
- शीशे और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नजर डालें: कमरे में लगे शीशे, घड़ी, लाइट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य तरीके से चेक कर लें। किसी चीज का अजीब दिखना अपने आप में कैमरा होने का सबूत नहीं है।
- फोन की सेटिंग्स चेक करें: अपने मोबाइल में कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन देखें। किसी अनजान ऐप को इनकी पहुंच देने से बचें।
- शक होने पर होटल स्टाफ को बताएं: अगर कमरे में कोई ऐसी चीज दिखे जिससे आपको प्राइवेसी को लेकर परेशानी हो, तो उसे खुद खोलने या छेड़ने के बजाय होटल मैनेजमेंट को बताएं। जरूरत पड़ने पर दूसरा कमरा ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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