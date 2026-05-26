मच्छरों से परेशान हैं? घर पर तैयार करें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, बाजार वाली छोड़िए!
Mosquito Repellent Cream at home: गर्मी और बारिश के मौसम में मच्छरों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह घर पर बनी नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम इस्तेमाल करना अच्छा विकल्प हो सकता है।
गर्मियों और मानसून में मच्छरों की समस्या काफी बढ़ जाती है। उनसे बचने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले स्प्रे, कॉइल और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल कई बार स्किन और हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर बनी नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
यह क्रीम मच्छरों को दूर रखने के साथ-साथ स्किन को सॉफ्ट और मॉइश्चराइज्ड रखने में भी मदद करती है। खास बात यह है कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा जेंटल महसूस होती है।
क्रीम बनाने के लिए क्या चाहिए?
2 चम्मच एलोवेरा जेल
2 चम्मच नारियल तेल
4 बूंद लैवेंडर ऑयल
4 बूंद नीम ऑयल
4 बूंद सिट्रोनेला ऑयल
एक साफ कंटेनर
क्रीम बनाने का आसान तरीका
- एलोवेरा जेल लें: सबसे पहले एक साफ बाउल में एलोवेरा जेल डालें। यह स्किन को ठंडक देने और उसे नरम रखने में मदद कर सकता है।
- नारियल तेल मिलाएं: अब इसमें नारियल तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इससे क्रीम स्मूद बनती है।
- एसेंशियल ऑयल्स डालें: अब इसमें लैवेंडर ऑयल, नीम ऑयल और सिट्रोनेला ऑयल डालें। ये तेल अपनी तेज खुशबू की वजह से मच्छरों को दूर रखने में मदद करते हैं। सभी तेल सही मात्रा में ही डालें ताकि खुशबू बहुत ज्यादा तेज ना हो।
- अच्छी तरह मिक्स करें: सभी चीजों को तब तक मिलाएं जब तक क्रीम जैसा टेक्सचर तैयार ना हो जाए।
- कंटेनर में भर लें: जब क्रीम अच्छी तरह तैयार हो जाए, तो इसे एक साफ और सूखे कंटेनर में भर लें। ढक्कन अच्छी तरह बंद करें ताकि खुशबू बनी रहे।
इस क्रीम को कैसे लगाएं?
- हाथ, पैर और गर्दन जैसी खुली स्किन पर हल्के हाथों से लगाएं।
- शाम के समय या बाहर जाने से पहले इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है।
- इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
इस्तेमाल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- आंखों और मुंह के आसपास लगाने से बचें।
- अगर स्किन सेंसेटिव है, तो पहले पैच टेस्ट करें।
- बच्चों पर इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।
- इसके अलावा क्रीम को ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
क्या यह केमिकल प्रोडक्ट्स से बेहतर हो सकती है?
घर पर बनी यह क्रीम नेचुरल चीजों से तैयार होती है, इसलिए कई लोगों को यह ज्यादा जेंटल लग सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले सावधानी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।