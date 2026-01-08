Hindustan Hindi News
प्राकृतिक मिठास का राज: घर पर स्टीविया उगाने का आसान तरीका

स्टीविया एक प्राकृतिक, जीरो-कैलोरी स्वीटनर पौधा है जिसे घर पर आसानी से उगाया जा सकता है। सही मिट्टी, धूप और देखभाल से आप मीठी पत्तियों की नियमित कटाई कर सकते हैं।

Jan 08, 2026 10:10 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के दौर में जब लोग रिफाइंड शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूरी बना रहे हैं, स्टीविया एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि स्टीविया ना सिर्फ जीरो-कैलोरी होता है, बल्कि यह ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित नहीं करता। इसी वजह से डायबिटीज पेशेंट्स, वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं।

अच्छी खबर यह है कि स्टीविया को बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे घर पर गमले या बालकनी में आसानी से उगाया जा सकता है। थोड़ी सी धूप, सही मिट्टी और नियमित देखभाल के साथ यह पौधा कुछ ही महीनों में तैयार हो जाता है और इसकी पत्तियां प्राकृतिक मिठास का बेहतरीन स्रोत बन जाती हैं। घर पर उगा स्टीविया ना सिर्फ केमिकल-फ्री होता है, बल्कि लंबे समय तक आपकी रसोई में हेल्दी स्वीटनर का काम भी करता है।

घर पर स्टीविया उगाने का सही तरीका

1. सही जगह चुनें: स्टीविया को भरपूर धूप पसंद होती है। रोजाना 6–8 घंटे की धूप वाली जगह चुनें। बालकनी या टैरेस सबसे बेहतर विकल्प है।

2. मिट्टी कैसी होनी चाहिए: हल्की, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है।

मिट्टी का मिश्रण ऐसे बनाएं:

  • 50% गार्डन सॉयल,
  • 30% वर्मीकम्पोस्ट और
  • 20% रेत या कोकोपीट

3. बीज या पौधा: स्टीविया बीज से उगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बेहतर है नर्सरी से छोटा पौधा या कटिंग लें। कटिंग से पौधा जल्दी और स्वस्थ बढ़ता है।

4. पानी देने का तरीका: मिट्टी को नम रखें, लेकिन ज्यादा पानी ना डालें।

  • गर्मियों में: 2–3 दिन में एक बार
  • सर्दियों में: 4–5 दिन में एक बार

5. खाद और देखभाल: हर 15 दिन में जैविक खाद (वर्मीकम्पोस्ट या गोबर खाद) डालें। केमिकल फर्टिलाइजर से बचें, इससे पत्तियों की मिठास कम हो सकती है।

6. कटाई कब करें: पौधा 3–4 महीने में तैयार हो जाता है। जब पौधा 30–40 सेमी लंबा हो जाए, तब पत्तियां तोड़ सकते हैं। सुबह के समय कटाई सबसे बेहतर मानी जाती है।

7. पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें: पत्तियों को धोकर सुखा लें और पाउडर बना लें। इस पाउडर को चाय, काढ़ा या मिठाइयों में प्राकृतिक स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

ध्यान रखने वाली बातें

  • ज्यादा ठंड में पौधे को अंदर रखें, पानी जमा ना होने दें।
  • समय-समय पर छंटाई करें। घर पर उगा स्टीविया ना सिर्फ हेल्दी है, बल्कि यह आपको केमिकल-फ्री मिठास भी देता है।

