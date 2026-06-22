महंगे इंटीरियर जैसा लुक चाहिए? 500 रुपये से कम में घर सजाने के 5 ट्रेंडिंग तरीके
हर कोई अपने घर को सुंदर बनाना चाहता है लेकिन पैसों की दिक्कत आ जाती है। अगर आपके पास भी बजट इश्यू है, तो घर सजाने के लिए कुछ चीजों को बदलकर देखें। 500 रुपये के अंदर ही आपका छोटा घर बड़ा और लग्जरी वाइब देने लगेगा।
Home Decor Ideas: हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और स्टाइलिश दिखे लेकिन कई लोगों के पास बजट का इश्यू होता है, जिसके कारण वह घर को नहीं सजा पाते। आजकल महंगे इंटीरियर के जमाने में हर किसी के घर में महंगी पुताई, डिजाइन बनी हुई है और साथ ही सजावट के कई सामान रखे होते हैं, इन्हें देखकर लगता है कि अपना घर भी ऐसा होता। अगर आपका घर छोटा है और ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो सिर्फ 500 रुपये के अंदर ही अपने घर को नया लुक दें। जी हां, आपका छोटा घर लग्जरी, स्टाइलिश और महंगे इंटीरियर जैसा ही दिखने लगेगा। तो चलिए घर सजाने के कुछ तरीके आपको बताते हैं।
1- बेडशीट-कुशन कवर बदल दो
बेड पर अक्सर पुरानी चादर ही बिछी रहती हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। आजकल के हिसाब से हल्के रंग वाली या फ्लोरल प्रिंट वाली चादरें खरीदें। चादर आपको 500 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगी। उनके साथ अगर छोटे कुशन हैं, तो कवर भी बदलें। ऐसा करने से आपका बेड अट्रैक्टिव लगेगा और उससे रूम बड़ा दिखता है।
2- घर में कुछ पौधे रखें
उन पौधों को आप घर पर सजा सकते हैं, जिनसे ज्यादा गंदगी नहीं होती और इन्हें कोनों में रख सकते हों। जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट ऐसे कई पौधे हैं, जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन साफ करते हैं, बल्कि घर को बड़ा और अट्रैक्टिव दिखाते हैं।
3- घर की दीवारों को सजाएं
अगर घर की दीवारों पर स्पेस है, तो उन्हें सजाएं। ध्यान रखें कि दीवारों को बिल्कुल भरना नहीं है। सोफे के पास कोई सीनरी लगा दीजिए। इसके अलावा छोटे फैमिली फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। ये तरीका बिना खर्च के ही घर का माहौर बदल देगा।
4- टेबल को करें रिस्टाइल
अगर घर में डाइनिंग टेबल या बुक शेल्फ है, तो उसे फिर से सजाएं। बुक शेल्फ पर कितानों के साथ कुछ डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। टेबल पर कैंडल्स, शोपीस वाली ट्रे, कांच के गिलास-मग रखें। इससे टेबल अट्रैक्टिव व लग्जरी दिखेगी। बड़े घरों में डाइनिंग टेबल पर फल- गिलास सजे रहते हैं।
5- सामान सेट रखें
घर को बड़ा, लग्जरी दिखाने का एक तरीका है आप सामान सेट रखें। जो चीज जहां से उठाओ वही रखो और बाहर की कुर्सी या मेज पर सामान मत फेंको। बड़े लोगों का घर साफ इसलिए भी दिखता है, क्योंकि उनके घर में सामान बिखरा नहीं रहता। सबकुछ व्यवस्थित रहता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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