साधारण कमरे को दें 'लग्जरी' लुक, जानें कैसे चुनें अपने घर के लिए परफेक्ट वॉलपेपर

संक्षेप: Tips to select wallpapers to make home classy : आजकल बाजार में वॉलपेपर के हजारों डिजाइन और पैटर्न्स मौजूद हैं। लेकिन आप अगर अपने घर को किसी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर जैसा लुक देना चाहते हैं, तो वॉलपेपर चुनते समय इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें।

घर को फ्रेश लुक देने के लिए लोग अकसर घर की दीवारों का रंग-रोगन बदल देते हैं। हालांकि यह एक बेहद थकाऊं और लंबा काम है। अगर आप कम समय में अपने घर को 'क्लासी'और 'लग्जरी' लुक देना चाहते हैं तो वॉलपेपर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वॉलपेपर कुछ ही घंटों में आपके घर के पूरे लुक को आलीशान बना देता है। एक सही वॉलपेपर न सिर्फ आपके साधारण से दिखने वाले कमरे को फाइव-स्टार जैसा लुक दे सकता है, बल्कि यह आपकी पर्सनालिटी को भी बखूबी बयां करता है। आजकल बाजार में वॉलपेपर के हजारों डिजाइन और पैटर्न्स मौजूद हैं। जिसकी वजह से अपने घर की दीवारों के लिए सही वॉलपेपर का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल काम लग सकता है। अगर आप भी अपने घर को किसी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर जैसा लुक देना चाहते हैं, तो वॉलपेपर चुनते समय इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें।

घर को लग्जरी टच देने के लिए वॉलपेपर चुनते समय इन 5 जरूरी टिप्स का ध्यान रखें कमरे के आकार का रखें ध्यान- अगर कमरा छोटा है, तो हल्के रंग और छोटे प्रिंट्स वाले वॉलपेपर का चुनाव करें। बड़े और गहरे पैटर्न वाले वॉलपेपर बड़े हॉल या 'एक्सेंट वॉल' (Accent Wall) के लिए बेहतरीन होते हैं।

लाइटिंग का खेल- जिस कमरे में प्राकृतिक रोशनी कम आती हो, वहां मेटैलिक या ग्लॉसी फिनिश वाले वॉलपेपर लगाएं। ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करके कमरे को ब्राइट और क्लासी दिखाते हैं।

टेक्सचर से लाएं गहराई- सादे कागज वाले वॉलपेपर की जगह 'ग्रासक्लोथ' (Grasscloth) या 'एम्बॉस्ड' (Embossed) टेक्सचर चुनें। यह दीवारों को एक प्रीमियम और 3D लुक देता है।

फर्नीचर से तालमेल- वॉलपेपर ऐसा हो जो आपके सोफे, पर्दों और फर्श के रंग को दबाए नहीं, बल्कि उनके साथ एक संतुलन बनाए।