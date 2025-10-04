घर के लिए कैसे चुनें सही रंग? ये टिप्स ध्यान रखेंगे तो खिल उठेगा कोना-कोना!

आपका पसंदीदा रंग घर की दीवारों पर भी खूबसूरत लगे, यह जरूरी नहीं। ऐसे में कैसे चुनें दीवारों के लिए सही रंग, ताकि घर लंबे समय तक आकर्षक दिखे, बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

दीपावली की तैयारी के लिए घरों के रंग-रोगन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सब अपनी-अपनी पसंद पर जोर दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि घर को रंग-बिरंगा तो बनाना नहीं है, उसे खूबसूरत बनाना है। ऐसे में दीवारों के लिए सही रंग का चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं। दीवारों के रंग घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही मूड और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए घर की दीवारों के लिए रंग का चुनाव भी समझदारी से करना जरूरी है। घर की स्थिति, बनावट, आकार, जरूरत सरीखी तमाम छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखकर रंग का चुनाव करें, ताकि गुजरते वक्त के साथ आपको अपने पसंदीदा रंग के चुनाव पर बिल्कुल भी अफसोस न होने पाए। अपने आशियाने के लिए एक सटीक कलर पैलेट का चुनाव कीजिए, ताकि आपका घर सालों तक सुंदर दिखे।

क्या है कलर पैलेट? रंगों का चुनाव करते वक्त यह शब्द काफी सुनाई देता है। भला यह है क्या? इसका सीधा मतलब है रंगों का ऐसा सेट, जो आप अपने घर में बार-बार इस्तेमाल करती हैं। इंटीरियर डिजाइनर अंशू पाठक बताती हैं कि इसमें आमतौर पर एक या दो बेस रंग जैसे सफेद, ग्रे, बेज, कुछ रंग वह जो हाईलाइट करने का काम करें जैसे नीला, हरा, पीला और कुछ डीप टोन रंग होते हैं यानी गहरे रंग जो गहराई लाते हैं जैसे मैरून, डार्क ब्लू, चारकोल रंग वगैरह। सीधे शब्दों में कहें तो ये वे रंग होते हैं, जिनका प्रयोग करने पर आपके घर का हर कमरा एक-दूसरे से जुड़ा लगेगा।

किन चीजों पर करें गौर आशियाने को सजाने के लिए कोई भी रंग नहीं चुनें। बेहतर होगा कि रंग चुनने से पहले आप अपने घर के आकार, स्थिति, रोशनी वगैरह पर ध्यान जरूर दें। अंशू बताती हैं कि अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो आप गहरे रंग आजमा सकती हैं। रोशनी कम है, तो लाइट शेड्स का चुनाव बेहतर रहेगा, जैसे पीच, स्काई ब्लू आदि।

कमरा छोटा है, तो वहां हल्का रंग इस्तेमाल करने से वो बड़ा महसूस होगा। रंग का चुनाव करते वक्त फर्नीचर पर भी गौर करें। अगर आपके घर में गाढ़े रंग का लकड़ी का फर्नीचर है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए दीवारों पर हल्के रंग बेहतर लगते हैं। वहीं, सफेद या हल्के रंग के फर्नीचर हैं, तो दीवारों का रंग गाढ़ा चुनें।

नकल नहीं आएगी काम सोशल मीडिया के दौर में आपके पास घर को सजाने के ढेरों विकल्प होते हैं। पर, आपको अपने घर के लिए रंग चुनते वक्त अपने घर को ध्यान में रखना होगा। मुमकिन है कि जो रंग दूसरे के घर की दीवारों पर अच्छा लग रहा हो, वो आपके घर की दीवारों पर न फबे। अपने घर की जरूरत, अपनी पसंद, साथ ही बजट को ध्यान में रखकर ही रंग का चुनाव करें।

समझिए रंगों का मनोविज्ञान हर रंग कुछ कहता है-यह जुमला भर नहीं है। जानकारों की मानें तो रंग आपकी मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे नीला रंग शांति और ताजगी देता है। इस रंग को आप बेडरूम और बाथरूम में इस्तेमाल कर सकती हैं। हरा रंग ड्रॉइंग रूम या पूजा घर के लिए ठीक रहता है।

पीला रंग आपके पसंदीदा रंगों में से एक है, तो उसे आप बच्चों के कमरे या रसोई घर में करवा सकती हैं। सफेद या क्रीम सुरक्षित रंग होता है। अगर आप सादगी पसंद करती हैं, तो इन दोनों रंग से भी अपने घर की दीवारों को सजा सकती हैं। ग्रे या चारकोल रंग आपके घर को मॉडर्न और स्टाइलिश अंदाज दे सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सटीक कॉम्बिनेशन की अनदेखी न हो।

मोनोटोन है विकल्प आप अपने पसंद के रंग से अपने घर को सजाना चाहती हैं तो उसे चुन लीजिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए उसी रंग के अलग-अलग शेड्स का प्रयोग घर में करें। जैसे लिविंग रूम में डस्की ब्लू, किचन में आइस ब्लू, बेडरूम में इंडिगो वगैरह।

कलर सैंपल का कीजिए प्रयोग कैटलॉग वाला रंग दीवार पर सुंदर लगेगा या नहीं, यह जांचने के लिए आप एक छोटा-सा पैच सैंपल के तौर पर दीवार पर लगाकर जरूर देखें। वह भी, दिन और रात दोनों वक्त में, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पसंदीदा रंग आपके घर की खूबसूरती को निखारेगा या उस पर बट्टा लगाएगा।

खुद को रखें अपडेट हर साल का अपना एक नया रंग होता है, जो थोड़े वक्त के लिए चारों तरफ नजर आ रहा होता है, जिसे ट्रेंड कहते हैं। आप भी ट्रेंड के रंग में अपने घर को रंगना चाहती हैं, तो बिल्कुल ऐसा करें। पर साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ये ट्रेंड्स आते-जाते रहते हैं और आपका घर सालों-साल वैसा ही रहेगा। लिहाजा, ऐसे रंग चुनिए जिन्हें लंबे समय तक प्यार कर सकें।