Holi 2026: होली खेलने के बाद रंग वाले कपड़ों का क्या करना चाहिए? फेंकने की गलती ना करें!
Holi 2026: होली की मस्ती में अक्सर कपड़ों का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि इन कपड़ों का कपड़ों का क्या किया जाए। ऐसे में उन कपड़ों को रीयूज करने के दूसरे विकल्प क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं।
होली की मस्ती में अक्सर कपड़ों का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो कपड़ों पर इतनी बुरी तरह रंग लग जाता है कि ये दोबारा पहनने के लायक ही नहीं रहते। समझ ही नहीं आता कि इन कपड़ों का कपड़ों का क्या किया जाए। फेंकना कोई ऑप्शन नहीं है और खासतौर से इंडियन घरों में तो कोई भी चीज जबतक फेंकी नहीं जाती, जब तक उसका इस्तेमाल पूरी तरह से ना हो जाए। फिर कई बार होली वाले कपड़े ठीक-ठाक भी होते हैं, बस दाग की वजह से उन्हें पहनना मुश्किल होता है। ऐसे में उन कपड़ों को दोबारा कैसे साफ करें या बाकी कपड़ों को रीयूज करने के दूसरे विकल्प क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं।
दोबारा पहनने लायक बनाएं
होली पार्टी में पहने कई कुर्ते या शर्ट अक्सर नए होते हैं, ऐसे में उन्हें दोबारा पहनने लायक बनाया जा सकता है। दिक्कत सिर्फ दाग रिमूव करने में होती है, जिसे आप सिंपल से घरेलू नुस्खे की मदद से हटा सकते हैं। इसके लिए डिटर्जेंट पाउडर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नींबू मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दागों पर अप्लाई करें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर किसी ब्रश से रगड़ते हुए दाग को साफ कर लें, कपड़ा एकदम क्लीन हो जाएगा। अगर दाग बहुत जिद्दी है और कपड़ा महंगा है तो ड्राई क्लीन एक बेहतर ऑप्शन रहेगा।
घरेलू उपयोग में करें इस्तेमाल
रोजमर्रा के कई काम होते हैं जिनमें आप बेकार कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कपड़े को नॉर्मली वॉश कर लें ताकि ये साफ हो जाए, फिर इसे आप छोटे-मोटे कामों में ला सकते हैं। इसे सफाई का कपड़ा, किचन क्लॉथ या डस्टिंग रैग कि तरह इस्तेमाल करें। गाड़ी या बाइक साफ करने में भी ये यूज किया जा सकता है।
डोनेट कर सकते हैं सही कपड़े
कई बार कपड़े एकदम सही होते हैं और उन्हें साफ कर के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें पहनना नहीं चाहते हैं, तो जरूरतमंदों को दान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली वाले कपड़े दोबारा नहीं पहनने चाहिए इससे नेगेटिविटी को लिंक किया जाता है। ऐसे में कपड़ों को दान करना ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
क्रिएटिव तरीके से रीयूज करें
थोड़ी क्रिएटिविटी से आप इन कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं। इन्हें कपड़े में भरकर तकिया बनाया जा सकता है या फिर बुनकर एक पायदान तैयार कर सकते हैं। कपड़ा बिल्कुल सही है तो इसका थैला बनाकर रख लें, जो स्टोरेज के काम आएगा। इससे आप चीजों के कवर भी बना सकते हैं, जिससे साफ सफाई बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।