Holi Songs : 'रंग बरसे' से 'बलम पिचकारी' तक, ये हैं होली के टॉप 10 बॉलीवुड गाने जो थिरकने पर कर देंगे मजबूर
Top 10 Holi Party Songs : अगर आप भी इस होली रंगों की मस्ती के साथ दोस्तों परिजनों के साथ जमकर झूमना चाहते हैं तो अभी से बनाकर तैयार कर लें होली के फेमस बॉलीवुड गानों की प्ले लिस्ट।
Best Bollywood Holi Songs : होली की मस्ती और हवा में उड़ते गुलाल की खुशबू और रंग तब तक फीके बने रहते हैं जब तक उसमें बॉलीवुड के कुछ सदाबहार गानों का शोर न गूंजे। सफेद कुर्ते पर पड़ती रंगीन बौछारें और ढोल की थाप के बीच जब अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में 'रंग बरसे' बजता है या रणबीर-दीपिका का 'बलम पिचकारी' का जोश चढ़ता है, तो होली का असली रंग निखर कर आता है। होली पर हर पैर को थिरकने पर मजबूर करने वाले ये सिर्फ कुछ गाने नहीं हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी की यादों का वो हिस्सा हैं जो हमें एक बार फिर दुनियादारी की टेंशन भुलाकर बच्चा बनकर रंगों में सराबोर होने का मौका देते हैं। तो अगर आप भी इस होली रंगों की मस्ती के साथ दोस्तों परिजनों के साथ जमकर झूमना चाहते हैं तो अभी से बनाकर तैयार कर लें होली के फेमस बॉलीवुड गानों की टॉप 10 प्ले लिस्ट।
होली के टॉप 10 बॉलीवुड गाने (Best Bollywood Holi Songs)
1. रंग बरसे भीगे चुनर वाली (सिलसिला - 1981)
यह गाना नहीं, बल्कि होली का दूसरा नाम है। अमिताभ बच्चन की आवाज और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के लिखे बोलों ने इसे 'होली एंथम' बना दिया है। इसके बिना होली का त्योहार पूरा नहीं हो सकता।
2. बलम पिचकारी (ये जवानी है दीवानी - 2013)
होली पर बजने वाला यह गाना आज की पीढ़ी का सबसे पसंदीदा होली ट्रैक है। इस गाने में नजर आने वाली रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की एनर्जी और गाने की बीट्स किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर सकती है।
3. होली के दिन दिल खिल जाते हैं (शोले - 1975)
गब्बर के 'कब है होली?' वाले डायलॉग के साथ शुरू होने वाला यह गाना दोस्ती और दुश्मनी भूलकर गले मिलने का संदेश देता है। इस गाने में एक अलग ही देसी मिठास सुनने को मिलता है।
4. अंग से अंग लगाना (डर - 1993)
शाहरुख खान और जूही चावला पर फिल्माया गया यह गाना परिवार और मस्ती के माहौल के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी लय बहुत ही उत्साहजनक है।
5. बद्री की दुल्हनिया - टाइटल ट्रैक (बद्रीनाथ की दुल्हनिया - 2017)
इस गाने में आपको मॉर्डन ढोल और देसी तड़के का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। वरुण धवन और आलिया भट्ट का यह गाना पार्टी मोड में आने के लिए सबसे बेहतरीन है।
6. डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली (वक्त - 2005)
अनु मलिक की आवाज और अक्षय कुमार की मस्ती भरा यह गाना युवाओं के बीच आज भी बहुत पॉपुलर है। इसे युवा खासतौर पर होली खेलने के लिए बजाते हैं।
7. होली खेले रघुवीरा (बागबान - 2003)
अवध की पारंपरिक होली का एहसास दिलाने वाला यह गाना अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की शानदार केमिस्ट्री की वजह से हर घर में बजाया जाता है।
8. आज ना छोड़ेंगे (कटी पतंग)
यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि राजेश खन्ना का सिग्नेचर स्टाइल है। जब ढोल की थाप पर किशोर कुमार की आवाज गूंजती है, तो बुजुर्गों से लेकर युवा तक, सब झूम उठते हैं। अगर आपको अपनी होली पार्टी में पुरानी यादों के साथ क्लासिक बॉलीवुड का तड़का लगाना है, तो यह नंबर वन चॉइस है। इसमें वो शरारत है जो होली की असली पहचान है।
9. खइके पान बनारस वाला (डॉन)
होली और भांग का रिश्ता पुराना है, और जैसे ही 'ठुमका' लगाने की बारी आती है, अमिताभ बच्चन का यह अंदाज सबको याद आ जाता है। बनारसी मस्ती और वो देसी बीट्स इसे 'क्राउड पुलर' बनाती हैं। पार्टी के उस मोड़ पर जब लोग मस्ती के चरम पर हों और देसी स्टेप्स करने का मन हो, तब यह गाना 'शो-स्टॉपर' साबित होता है।
10. गो पागल (जॉली एलएलबी 2)
इस गाने की फास्ट बीट्स के साथ अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी का डांस इसे 'डांस-ऑफ' के लिए परफेक्ट बनाता है। जब गुलाल हवा में उड़ रहे हों और सबका बस नाचने का मन हो, तब यह गाना माहौल को एकदम 'पागलपन' वाली ऊंचाई पर ले जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
